Parientes de ingeniero niegan agresión y familiares de víctima solicitan prisión preventiva

Síguenos en Facebook

Los familiares del ingeniero Joel Leoncio Lecca Díaz (30), quien quedó detenido tras ser acusado de tocamientos indebidos a una joven cuando viajaban en un bus, señalaron que todo se trató de un “mal entendido”, por lo que pidieron la liberación del profesional. No obstante, los parientes de la joven denunciante pidieron que el Ministerio Público solicite prisión preventiva al considerar que sí existió agresión sexual.

HECHOS

Como se recuerda, la madrugada del viernes último, el ingeniero y la joven viajaron juntos en un ómnibus de la empresa América Express, que salió de Lima a Chimbote. Según la víctima, a la altura de Huarmey, despertó y se percató que Joel Lecca le estaba realizando tocamientos en sus partes íntimas, razón por la cual le increpó y luego pidió ayuda.

A pesar de que esto ocurrió en la referida provincia, el chofer del bus siguió su recorrido hasta llegar a Nuevo Chimbote, donde esperaban los parientes de la joven, junto a personal policial.

DESCARGOS

La mañana de ayer, los familiares de Joel Lecca indicaron que todo se trató de un "mal entendido" y que su pariente no quiso tocar a la joven.

"Mi hermano me dice que se quedó dormido y su mano chocó el hombro (de la joven), pero no se dio cuenta", expresó Lorena Lecca, quien acotó que su hermano no presenta antecedentes y que en todo momento colaboró con las investigaciones.

Sin embargo, los parientes de la joven denunciante consideraron que sí existió agresión sexual, por lo que pidieron al fiscal que solicite prisión preventiva.