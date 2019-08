Perjuicio de S/64 mil en la obra de Camino Real

Síguenos en Facebook

Las conclusiones de un informe de La Contraloría General de la República, advierten un perjuicio de más de 64 mil soles en la segunda etapa de la ejecución de los trabajos de mejoramiento del servicio vial de la avenida Camino Real, una de las obras que los prófugos exalcaldes de la provincia del Santa, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, más usaban para presentarlas como logros de la gestión de Río Santa Caudaloso en la comuna provincial.

INFORME

Las presuntas irregularidades detectadas por la entidad de control se encuentran contenidas en el informe de auditoría 18-2019 que ya ha sido alcanzado al despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS).

La obra que fue auditada por los profesionales de La Contraloría fue financiada por la MPS por un importe de 2 millones de soles. Los trabajos fueron adjudicados al Consorcio del Norte y la supervisión estuvo a cargo del ingeniero Ángel Ancajima Timaná, este trabajo, tuvo un costo de 60 mil soles.

El trabajo que realizó La Contraloría implicó además de la revisión de documentación referida al expediente técnico de la obra, también verificar en campo que se haya cumplido con lo que estipulaba este documento.

Así las cosas, la principal irregularidad detectada por el ente de control es que los funcionarios edilicios de ese entonces otorgaron conformidad y pago a una subpartida que no cumplía con el espesor - en la carpeta asfáltica - tal y como estaba estipulado en el expediente técnico. Además, advierten que se pagaron al consorcio por metrados que en realidad no habría sido ejecutados del todo.

La Contraloría afirma que por la conformidad de la partida que no cumplía con las especificaciones técnicas, el perjuicio originado a las arcas de la comuna fue de S/ 53, 696. 18 y en el caso del pago concerniente a pavimento rígido, pese a que estas labores no se ejecutaron al cien por ciento, hay un perjuicio de S/ 10, 312.05. Sumados estos dos montos, el perjuicio llega a S/ 64,008.23.

RESPONSABILIDADES

En el apéndice 1 del informe de La Contraloría, se consignan los nombres de los exfuncionarios, quienes los auditores consideran que tienen responsabilidad en estas situaciones adversas en agravio de la comuna provincial.

En la lista se encuentra la encarcelada exgerente de Obras de la MPS, Micaela Flores Gómez, en su condición de presidente del comité de recepción de la obra; también el prófugo exsubgerente de Obras de la comuna, Javier Menacho Méndez, como secretario de este comité y Jaime Alexander Ordóñez Álvarez, como primer miembro de este grupo de trabajo.

En todos ellos, La Contraloría considera que hay responsabilidades administrativas y civiles, por lo que recomienda que la Procuraduría de la comuna adopte las medidas que suele hacer según sus funciones.

En el caso de Micaela Flores, La Contraloría señala que su conducta “revela el incumplimiento de deberes funcionales en el cargo de presidente del comité de recepción de obras, por no haber cumplido con su deber de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas, mediante la revisión documental de las pruebas o ensayos que debió presentar el contratista”. También cuestionan que no haya verificado la ejecución total de los trabajos descritos en la planilla de metrados del expediente técnico y finalmente se haya terminando pagando por trabajos que no fueron del todo culminados.

En tanto, de Javier Menacho, los auditores sostiene que también incumplió sus deberes funcionales como subgerente de Obras Públicas, ya que cuenta con documentos que indican que “aprobó declarando procedente el pago de valorizaciones” sin verificar que la carpeta asfáltica cumpla con las condiciones estipuladas en el expediente técnico. Al igual que a Micaela Flores, le cuestionan “por no observar que las subpartidas concernientes al pavimento rígido no fueron ejecutados totalmente, sin embargo fueron valorizadas al 100%”.

Respecto a su cargo de secretario del comité de recepción de obra, indican estampó su firma en el acta de recepción de obra del 25 de enero de 2018.

Del primer miembro del comité de recepción, Jaime Ordonez, La Contraloría también observa que no cumplió con sus deberes funcionales al no verificar el cumplimiento de los trabajos y firmar el acta de recepción de obra.

“Esta situación (el perjuicio) se generó por el accionar de los funcionarios y responsables de control y supervisión técnica de la obra, quienes otorgaron conformidad y tramitaron el pago de las valorizaciones, a pesar que la carpeta aslfáltica en caliente no cumplía con el espesor de 3”, ni tampoco se habían ejecutado la totalidad de subpartidas concernientes al pavimento rígido”, señala en la sección “conclusiones”, página 32, el informe de La Contraloría que ya es de dominio público, puesto que está colgado en su portal web.

A OSCE. Ahora bien, La Contraloría solo puede delimitar responsabilidades penales,civiles o administrativas en funcionarios públicos, sin embargo, en su sección de recomendaciones, en el tercer punto, sugiere que este informe se ponga de conocimiento al Organismos Supervisores de Contrataciones del Estado (OSCE), a fin de que se informe “sobre el actuar” del supervisor de la obra, Ángel Ancajima Timaná y sobre el contratista Consorcio del Norte “referido al incumplimiento de obligaciones contractuales y la normatividad vigente”.