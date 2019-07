Piden mayor presupuesto ante propuesta de SIS universal

Síguenos en Facebook

Si bien la propuesta de adelantar las elecciones generales que lanzó el presidente Martín Vizcarra durante su último mensaje a la Nación se convirtió en el centro de la atención, en su discurso el mandatario también hizo otros importantes anuncios que han motivado el debate. Tal es el caso del proyecto de ley que busca el acceso universal a la salud, mediante el Seguro Integral de Salud (SIS), sin importar la condición socioeconómica.

En Áncash, el planteamiento ha originado dudas y críticas, esto principalmente por los diversos problemas que deben enfrentar los ciudadanos que cuentan en la actualidad con el mencionado seguro, situación que podría volverse más crítica si se incrementa considerablemente el número de beneficiarios. En esta línea, profesionales de la salud coinciden en que la propuesta del jefe de Estado solo funcionaría si es que se aprueba el incremento de presupuesto para este sensible sector.

SITUACIÓN

El titular de la Dirección Regional de Salud de Áncash (Diresa), Luis Huamani Palomino, mencionó que en la actualidad en esta parte del país el 85% de la población cuenta con algún tipo de seguro médico.

“Tenemos un millón 180 mil habitantes, de los cuales casi el 85% está asegurado, ya sea en Essalud, el SIS u otro seguro. Nos falta 150 mil habitantes por asegurar en toda Ancash, creo que es la región que tiene más población asegurada. Podemos decir que el aseguramiento universal se puede dar en Áncash rápidamente, pero para eso necesitamos que los establecimientos de salud sean fortalecidos, con equipamiento y con recurso humano”, expresó.

FALTA DE PERSONAL

Luis Huamani detalló que uno de los más grandes problemas que enfrentan los centros de salud y hospitales de todo el país es la falta de recurso humano.

“Tenemos mucho personal contratado por terceros y esas personas deben ser financiandas con los recursos ordinarios del Ministerio de Economía, que nos permita atender esa demanda que ya tenemos y no podemos atenderla. Cuando exista el aseguramiento universal, se requerirá más recurso humano y más financiamiento”, acotó.

El funcionario mencionó, por ejemplo, que la falta de personal en los establecimientos de primer nivel ocasiona que la demanda sea mayor en los hospitales de nivel II-2 como Regional - Eleazar Guzmán Barrón, La Caleta o Víctor Ramos Guardia (Huaraz).

“En los establecimientos de primer nivel como los centros de salud que ofrecen tratamiento y también los hospitales II-1, que tienen especialidades básicas, nos falta recursos humano como ginecólogos, obstetras, pediatras, médicos internistas, cirujanos, para atender la demanda. Si atendemos esa demanda, los hospitales como el Regional o Víctor Ramos Guardia van a atender demandas complejas, porque actualmente estan llegando a los hospitales II-2 patologías que deben ser atendidos en centros de salud o en los hospitales II-1”, explicó.

Asimismo, refirió que en los hospitales de nivel II-2 existe un déficit de especialistas, lo cual ocasiona que los pacientes deban esperar varias semanas para acceder a una consulta.

“Por ejemplo, en el hospital Regional no falta por lo menos cinco traumatólogos, también se necesitan más anestesiólogos (...) Médicos emergencistas no tenemos en los tres hospitales como debiera ser, que sí lo tienen otros hospitales de Lima u otras regiones del país. Ellos tienen médicos emergencistas siquiera 10 por cada hospital, y en nuestro caso no llegamos ni siquiera a cinco especialistas en emergencia”, añadió.

MEDICAMENTOS

Por su parte, el presidente de la Federación Médica Áncash Costa, Leandro Pérez Rodríguez, consideró como un “engaña muchachos” el ofrecimiento del seguro universal para todos los peruanos.

Explicó que actualmente los pacientes del SIS tienen la asistencia pero no la cobertura, debido a que en la mayoría de casos deben comprar algunos médicamentos o insumos puesto que existe constante desabastecimiento en las farmacias de los hospitales.

“Se puede estar dando la asistencia, pero no la cobertura ¿Qué significa esto? El paciente viene al hospital, pero todo o el 80% lo tiene que comprar porque la farmacia está desabastecida (...) De qué sirve ampliar (el aseguramiento) a mayor personas cuando lo poco que hay no alcanza para los que están coberturados. Creas una falsa expectativa al pueblo diciendo cobertura universal, pero cuando venga el paciente al hospital se va a dar cuenta de que esa cobertura no le cubre nada, solo le da derecho a una atención”, refirió.

El galeno informó que a este problema se suma la falta de médicos especialistas, lo cual genera que los pacientes deban esperar varias semanas para ser atendidos.

“Yo soy oftalmólogo, cuando un paciente quiere sacar una consulta tiene que esperar hasta el mes de septiembre porque todo está lleno. Soy el único oftalmógolo en el hospital Regional, para mí (el anuncio del presidente) ha sido solo un engana mucchachos. No hay cardiólogo, no hay ginecólogo, tampoco hay pediatras, no hay nefrólogo, hay un sinnúmero de especialidades que no hay”, precisó.

Acotó que muchos especialistas abandonan los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) debido a que carecen de estabilidad laboral.

“Los médicos especialistas vienen acá, se aburren y se van porque están trabajando como locadores de servicio, demoran dos o tres meses en pagarles, razón por la cual apenas hay una plaza en Essalud migran para allá porque es mejor sueldo y mayor estabilidad”, acotó.

Pérez Rodríguez consideró que la única forma en que mejore esta situación es que el gobierno destine mayor presupuesto al sector salud, como se hace en otros países.

“Estamos recibiendo el 1.5% del PBI cuando en otros paises es el 3% (...) Lo que tiene que hacer el gobierno es ampliar el presupuesto en el sector salud para que pueda haber especialistas, para que se pueda implementar mejor a los hospitales, para que haya más medicamentos, para que haya más analisis”, consideró.