Procurador de MPS recibe amenazas de muerte

El procurador de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Denis Aguilar Cabrera, informó que viene recibiendo amenazas de muerte, mediante las cuales -considera- se pretendería que deje de denunciar a extrabajadores de la anterior gestión.

El funcionario detalló que la tarde del martes último recibió varias llamadas de números desconocidos y luego le llegó a su cuenta personal de Facebook un mensaje que buscaría intimidarlo.

A través de una cuenta falsa de nombre “Valeshka Juárez” le escribieron lo siguiente: “Estarás con Dios muy pronto”.

Aguilar mencionó que esta no es la primera vez que intentan asustarlo.

“En febrero me llaman y me dicen que no me crea un héroe, que me estaban siguiendo y me iban a dar vuelta. Como fue una sola vez no le tomé importancia. Ahora me llaman y no me responden nada, y luego me llega un mensaje con esta amenaza”, expresó.

El procurador consideró que detrás de estas amenazas podrían estar implicadas alguna de las personas que ha denunciado en los últimos meses.