“Que te digan como soy yo, yo siempre cumplo, hermano”

El revelador audio de una conversación teléfonica deja entrever la manera en la que, al parecer, se manejaban los procesos judiciales en la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), durante la pasada gestión. En la referida grabación se involucra a un abogado que trabajó en la Procuraduría Municipal, quien habría solicitado 800 soles a un transportista a fin de que gane un proceso que mantenía con la comuna. El caso ya ha sido denunciado en la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, cohecho y otros.

DENUNCIA

Ayer, el actual procurador de la comuna provincial, Denis Aguilar Cabrera, dio detalles sobre la denuncia que involucra al exabogado adscrito a la Procuraduría Municipal, Jimmy Jonathan Gonzales Zapata, y al transportista Edwar Francisco Pérez Cabanillas. Vale precisar que contra el referido letrado ya se han presentado otras dos acciones penales por procesos laborales.

Según el funcionario, el reciente caso tiene su origen en la sanción de inhabilitación definitiva para obtener la licencia de conducir que se le impuso a Pérez Cabanillas, por ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves en Nepeña, en mayo de 2015. Esto se dispuso tras ser declarado como inadmisible, por extemporaneo, el descargo que presentó el chofer.

Es así que en julio del 2017, dicho transportista interpuso una demanda contenciosa administrativa solicitando se declare la nulidad de la resolución que dispone dejar inadmisible su descargo contra la papeleta de infracción de tránsito. Asimismo, mediante expediente administrativo N° 799-2016, interpone un recurso de reconsideración y luego de apelación que finalmente se declaró infundado.

Ante ello, recurre al Poder Judicial, donde el Primer Juzgado Civil con resolución N° 6, de fecha 18 de julio del 2018, declara fundada la demanda sobre proceso contencioso administrativo interpuesta por el transportista contra la MPS y declara nulo los actos administrativos que se habían efectuado. El 3 de agosto del 2018 la exprocuradora municipal interpone recurso de apelación de sentencia contenida en dicha resolución argumentando que no se ha tenido presente los principios de legalidad y el derecho a la debida motivación de las resoluciones.

Finalmente, el 27 de noviembre del 2018, la Segunda Sala Civil confirma la sentencia que favorecía al transportista.

AUDIO

El procurador Denis Aguilar informó que obtuvieron un audio de 28 minutos y 54 segundos en el que se deja entender que el exabogado de la Procuraduría habría intervenido para favorecer al chofer.

La conversación telefónica entre Jimmy Gonzales (JG) y Francisco Pérez (FP) se habría dado luego de que la exprocuradora municipal apelara la sentencia del Primer Juzgado Civil. En la grabación se le escucha al chofer reclamarle al abogado que le devuelva los 800 soles que, aparentemente, le dio para que su caso no sea visto en una segunda instancia.

FP: Yo he prestado plata, doctor, y ahora estoy enditadazo, tengo que estar escondiéndome para que la gente no me encuentre y me cobre. Yo a la gente que venía a cobrarme les decia: “espérate, ya va a salir mi licencia y voy a salir a trabajar”. “Ya”, me decían, ¿y ahora? Aunque sea tienes que pagarme los 800 soles para pagarle a la gente

JG: Hermano, yo te voy a devolver, yo no soy tan malo, te juro por mi hija que te voy a devolver.

En el audio, el abogado reconoce que no pudo cumplir con el trato y promete que en la segunda instancia, el fallo también iba a favorecer al chofer. Es más, le dice que esto será una “cortesía” de su parte.

JG: En sala lo van a confirmar y yo no voy a presentar la casación, cholo, por cortesía mía, no vas a pagar ningún sol, porque estoy en deuda contigo. No vas a gastar nada.

FP: Sí voy a gastar, doctor, de todo esto me he endidato hartazo.

JG: Ay, Francisquito, amigo, escúchame, yo te quiero como m..., te he agarrado cariño. Ahorita te valoro.

FP: Con razón que cuando le llamaba no me contestaba...

JG: Es que en la chamba ha habido problemas... Tú pregunta a esos amigos que te recomendaron conmigo, que te digan como soy yo, yo siempre cumplo, hermano, pero tú sabes que hasta al mejor jugador se le va, a mí se me ha ido. En casos peores que tu caso yo he podido hacerlo, pero francisco quiero reinvindicarme contigo.

Para el procurador Aguilar Cabrera, Jimmy Gonzales habría cometido el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio, mientras que este último incurrió en cohecho activo genérico.

“Se demuestra que acá se ha traficado en desmedro de los intereses de la entidad”, acotó.