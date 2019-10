Regidor sureño Edward Palomino es acusado de golpear a su esposa e hijos

Síguenos en Facebook

El regidor de Áncash a la Obra de la municipalidad de Nuevo Chimbote, Edward Palomino Tomás, ha sido denunciado la mañana de ayer por el presunto delito de violencia física y psicológica en agravio de su esposa y sus dos hijos, uno de ellos de solo 14 años.

Edward Japhet Palomino Chávez (21) afirmó ante efectivos de la Comisaría de Familia que el también presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en el concejo municipal, los atacó de manera violenta en medio de una discusión familiar.

El hecho se registró durante la mañana en su casa de la manzana K, lote 5, en el sector Los Cedros.

Según consta en el parte policial, el concejal inició la discusión con el mayor de sus hijos, quien refiere haber recibido insultos y golpes en el rostro por parte de su padre.

“Estaba conversando con mi madre, y apareció mi papá y empezó a vociferar palabras denigrantes como: lárgate bastardo, no quiero verte, luego me agarró a puñetes.Mi madre y mis hermanos salieron a defenderme y yo me retiré”, señala el joven denunciante.

La esposa del concejal, Yesenia Chávez Minchola (43), también lo denunció por violencia física y psicológica. Ella contó a los policías que tanto su persona como su hijo de 14 años fueron golpeados por el aludido. “Se abalanzó contra mí y me jaló de los cabellos, mi hijo menor salió a defenderme”, contó a los agentes del orden, según RSD.

HABLA PALOMINO

En diálogo telefónico con Correo, el regidor negó haber agredido físicamente a su esposa e hijos. Dijo estar esperando que la Policía lo cite.