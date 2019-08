Regidora Nilda Flores dice que pensó en renunciar por acusación de ataque a alcalde

Síguenos en Facebook

La primera regidora de la Municipalidad Provincial de Casma, Nilda Flores Dextre, decidió romper su silencio tras las sindicaciones que la acusan de estar detrás de un aparente atentado contra el alcalde, Luis Alarcón.

Esta situación, que se habría gestado desde el propio entorno de la primera autoridad edil, ha generado una ola de comentarios en redes sociales y casi termina desestabilizando el pleno de concejo municipal, a tan solo ocho meses de gestión.

La munícipe señaló que se encuentra muy afectada por las comparaciones que le hacen con Rommel Meza, ya que la estarían acusando de querer asesinar al alcalde.

Según cuenta, esta situación ha generado mucha preocupación en su familia, haciendo que su anciana madre se enferme. También pensó en dejar el cargo e irse a Chile.

“Estuve a punto de dejar todo, pero con quién dejaba a mi mamá que esta enferma. Además, el apoyo de la gente de Villa Hermosa también me hizo reflexionar”, indica la exdirigente vecinal.

En una conversación exclusiva con Correo, Nilda Flores, señaló que hasta el momento no entiende cual fue el motivo del distanciamiento con el alcalde de Casma, ya que asegura haber cumplido su labor de fiscalización y de coordinación para mejorar el desempeño de los funcionarios y los servicios públicos.

NO LE RESPONDE

Esta situación habría iniciado en el mes de junio, ya que desde aquellos días, afirma, el burgomaestre ya no le contestaba las llamadas y cada vez que lo buscaba, uno de sus “asesores” de apellido Malaspina le pedía que vuelva en otro momento y le cerraban la puerta del despacho de alcaldía.

“Si una persona con la que hemos caminado, reído, aconsejado, apoyado juntos para sacar adelante una campaña política ya no me necesita, yo prefiero mantenerme al margen y me dedico a lo mío. Él está ocupado en sus cosas y lo entiendo porque la responsabilidad es grande; sin embargo, somos autoridades y es necesaria la comunicación”, expresa Nilda.