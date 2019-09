Roberto Briceño: “Los trabajadores de esta municipalidad son muy bien pagados”

Síguenos en Facebook

Roberto Briceño Franco hace frente hoy a la tercera paralización en nueve meses del primer año de su gestión. En esta entrevista habla sobre el conflicto con los trabajadores y enfatiza que no se pagará los 190 soles de aumento que exigen los sindicalistas en mérito a un pacto de convenio colectivo.

¿Cómo toma el acuerdo del sindicato de realizar su paralización de 48 horas?

Es lamentable porque se suponía que estábamos dialogando. Ellos ya habían sido advertidos por la Fiscalía de Prevención del Delito, por la Subprefectura, por las garantías personales que he pedido, y por el coronel (de la PNP) por todos los disturbios que ya todos conocemos. Que en medio de esto se tome la decisión de un paro, cuando había ya una fecha programada para el día de mañana (hoy) reunirnos a seguir dialogando. Prácticamente, están rompiendo el diálogo, pero lo quiero tomar como que quizá hay un poco de dudas en ciertos temas legales en los que nosotros ya tenemos la certeza. Entonces, yo estoy viajando a una reunión con el contralor Nelson Shack, mañana (hoy) al mediodía, y voy a pedir un documento oficial de Lima por el tema de los aumentos, con eso creo que ya vamos a zanjar el tema legal y podemos seguir dialogando.

¿Qué lectura le da al hecho de que se haya firmado un acta para el diálogo, pero luego los trabajadores insistan en el paro?

Hay personas que están impulsado esto porque no están pensando en la municipalidad. Si esta municipalidad tuviera dinero para pagarles, y ellos saben cuánto entra de dinero en cada cuenta porque están muy bien enterados. Si la municipalidad tuviera para aumentarles el sueldo, yo encantado lo haría, pero, lamentablemente, no hay. Ellos lo saben, dicen que no se le paga agosto, a nadie (se le paga) al alcalde, a ningún funcionario, a nadie porque no hay dinero.

El motivo de la protesta de julio fue la falta de pago, en agosto pasa lo mismo, ¿todos los meses van a ser así?

Es que lamentablemente vamos a ser realistas, no vamos a tomar dinero del canon para pagar sueldos. Tenemos evidencias de que se ha utilizado (estos recursos) en gestiones anteriores y no vamos a caer en este juego, tenemos que vivir con la realidad, y esta es que no tenemos recursos para aumentar sueldos. Cómo una empresa que está prácticamente al borde de la quiebra puede aumentar el sueldo a sus trabajadores, cuando los trabajadores, de alguna manera, no están garantizando que haya más ingresos porque se mantienen estables (los ingresos) por más que hacemos campañas para reducir los pagos (de tributos). Simplemente, no funciona porque la gente no tiene dinero. Hay que pensar como cualquier poblador, a qué poblador se le sube el sueldo todos los años. A un médico, a un profesor, a un obstetra, gente del sector público, ¿se les sube el sueldo todos los años?, no, eso es algo ilegal que se ha estado dando en la municipalidad y no vamos a caer en eso.

¿Usted cree que el principal motivo de esta protesta es el incremento de sueldo?

Es el incremento de sueldo nada más, porque los otros temas hemos conversado en la mesa de diálogo, les explicábamos y ellos entendían, pero al final, el único punto que no nos pusimos de acuerdo fue el incremento de sueldo.

¿Y los demás puntos de su plataforma?

Ellos hablan de que hay un tema de personal, que les hemos demostrado que se han ido rebajando los CAS al mínimo, y seguimos, este mes van a salir como 50 más, vamos a estar al límite con el CAS, pero el monto del CAS no llega ni a 300 mil soles y ahora es mucho menos. El problema es que hay pagos indebidos que se han hecho y que hubo un aumento indiscriminado de trabajadores. Mira, Trujillo tiene casi el doble de población de Chimbote, y tienen menos trabajadores que Chimbote. Hay algo que no está bien y el que no entiende eso, es que no quiere entender. Tenemos demasiados trabajadores para nuestra realidad. Tenemos muchos trabajadores a los que se les pagan 16 sueldos al año, con todos los beneficios, y gente que ha ingresado - y ya van a venir las denuncias - sobre ingresos irregulares. Una institución que con estos ingresos que tiene está a punto de quebrar, de ser inviable.

Ellos cuestionan que su gestión también haya contratado personal en exceso, no solo CAS, sino también a locadores...

Se han contratado CAS, porque son necesarios. Son 1,716 trabajadores y sin embargo, tenemos, nada más que 84 profesionales. Entonces, hay 1,690 que no son profesionales, y ahora, para entrar en la Ley Sevir, piden un grado, y lo peor de todo que esos 84 profesionales, casi el 60% son obreros que han entrado como personal de Limpieza y que han estudiado, pero por su condición laboral no pueden asumir el cargo, ¿qué queda?: contratar, no podemos hacer otra cosa, no alcanza el personal para cubrir los cargos.

Alcalde, ¿no cree usted que se pudo haber evitado este conflicto?

No, yo creo que no. Porque ellos han buscado de presionar simplemente por la fuerza porque saben que no tienen la razón y porque otras gestiones lo que han hecho es convivir con el problema y simplemente, maquillar todo, no voy a maquillar nada. Para mi hubiese sido más fácil, por mi seguridad y la de los funcionarios, decir que siga así todo y se acabó, ellos (otros alcaldes) lo han hecho y yo también lo hago, pero yo he dicho que no. Como alcalde de la provincia tengo la responsabilidad de hacer una gestión correcta y que no va a ser que otros alcaldes pasen lo mismo que estoy pasando yo. A mi me ha tocado romper con todo esto y es el deber que la ciudadanía nos ha dado. Así como tengo la responsabilidad de hacer mis obras - que he prometido y las voy hacer - tengo la responsabilidad de que este municipio no se vaya a la quiebra por el capricho de alguna gente.

¿Sigue respaldando a Jesús Rodríguez en el cargo de gerente municipal?

Sí, porque él ha sido el único que dijo no, esto es ilegal, a pesar de que al comienzo se equivocó. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero después, cuando nos dimos cuenta que estábamos en error, cortamos todo, por eso que ahora estamos en la condición de decir que está mal. Sin embargo, mucha gente, incluso regidores de la bancada, estaban en desacuerdo con esa posición de Jesús, y muchos no querían que él siguiera, pero yo confío en él porque lo conozco y hemos visto legalmente que el aumento de sueldo es ilegal, y no vamos a poder hacer ese aumento.

Justamente, se cuestiona de que en un primer momento su gestión haya avalado este pacto colectivo y luego ya no.

Cierto. Cuando uno habla de pactos colectivos, tenía la idea que son intangibles, pero cuando nos hemos dado cuenta que había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que decía que no era así, que los pactos colectivos se deben manejar en condición laboral.

Y no hubiese sido mejor que hagan la consulta antes de firmar ese acuerdo en el que reconocían el pago.

Ha sido un error, yo lo reconozco, pero eso se puede corregir, no han sido más que dos meses, pero peor hubiese sido seguir con esto y que la municipalidad acabe a fin de año en una quiebra total.

Ahora, ¿qué va a pasar mañana (hoy) y pasado (mañana), habrá atención?

Vamos a realizar la atención. El tema de la limpieza (pública) lo estamos reforzando con un plan de contingencia. En cuanto a los pagos (tributos) estamos implementando en el mall para hacer pagos pendientes. En todo caso, si hubiese un pago que se demore, cada cosa que se pueda demorar por esos dos días, lo vamos a reprogramar sin perjuicio para el usuario.

Las personas que no vengan a trabajar mañana ...

Ya han habido descuentos, lo van a ver en su planilla de agosto. A todos los que no han trabajado se les va a descontar en agosto, y esta vez va a ser igual, el que no venga a trabajar, se les va a descontar, a eso no hay vuelta que darle. Y en cuanto a lo que están pidiendo ahora, que se anulen las cartas de despido, no lo vamos a hacer.

¿Cuántas cartas de despido se han cursado?

Son seis, pero van a ser diez.

Usted señalaba que hay un grupo que se resiste al diálogo, quién es ese grupo.

Reincorporados de la gestión anterior. Muchos de ese grupo son los que están siendo investigados, hay muchas dudas de cómo han ingresado, hay un serie de documentos que indican que ha habido una desnaturalización de contrato a propósito y no hubo ningún tipo de defensa del procurador, asesor legal y jefe de Recursos Humanos.

Pero también hay la denuncia de que en esta gestión ya se han reincorporado 9 personas.

Ellos dicen que son 9, pero yo tengo 6, de los cuales hay 4 que han venido trabajando en la gestión anterior, sino que no sé qué ha pasado, acá ha habido una especie de un pésimo manejo de los jefes de las áreas, no han hecho el corte y han pedido contratarlos, pero a los responsables de esto yo los voy a castigar. Es decir, si alguien de Limpieza sabía que había que hacer un corte y lo contrató, va a ser sancionado, ¿cómo?, de rrepente lo sacamos de dónde está, pero vamos a ser drásticos. Hay dos (más) que yo personalmente no los conozco y mira el padrón de Áncash a la Obra, ninguno figura.

Alcalde, pero ¿cuál es la solución que plantea su gestión a esta crisis, porque ya se ha dicho hasta el cansancio que no se puede cubrir la planilla de los trabajadores, pero aún le quedan tres años en el cargo?

La solución es que trabajen nada más, así como nosotros. Cuando yo entré acá, la primera decisión que tomamos fue seguir ganando lo que ganaban todos los alcaldes, ¿acaso yo estoy pidiendo que me suban el sueldo?, ni que fuera loco, entonces, no quiero nada de eso, ni tampoco ningún funcionario, todo sigue igual y nadie se queja. Lo que les pido es que entiendan que esta municipalidad está en crisis, porque ninguna gestión ha defendido a la municipalidad, cada una se ha dedicado a sus propios intereses. Tanto el sindicato como las gestiones anteriores, se han dedicado a hacer lo suyo, en las obras e inversiones, unos, cada uno con su caramelo y al final, mira cómo estamos.

¿Tendría qué hacer algún mea culpa de toda esta situación?

De repente no haber cortado esto de raíz como lo hicimos con los cesantes, pero no teníamos la información necesaria que ahora la tenemos y, por lo tanto, lo único que espero es que sigan trabajando. Los trabajadores, de acá, de la municipalidad son muy bien pagados, que se consideren beneficiados, privilegiados, porque vas a la calle en Chimbote, cuánta gente hay que por 500 soles trabaja día y noche, gente que está hasta las 4:00 de la mañana y trabaja sin ningún tipo de beneficios y seguros, sin nada. Entonces, acá estamos trabajando para hacerles una base de seguridad ciudadana moderna, para construir un nuevo taller municipal, vamos a renovar toda la flota de limpieza y talleres. ¿Qué gestión les ha dado uniformes nuevos, carros nuevos, compactadores nuevos?, sino que es un proceso, a fin de año esta municipalidad va a ser moderna.