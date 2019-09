Suman 47 los recién nacidos que han fallecido en los hospitales de Áncash

Síguenos en Facebook

La Dirección Regional de Salud de Áncash (Diresa) informó que en el presente año 47 recién nacidos han fallecido en los diversos hospitales de la región.

SITUACIÓN

En declaraciones a la prensa, el titular de la Diresa, Alberto Huamaní Palomino, indicó a comparación de años anteriores, en el 2019 la cifra de los menores que han perdido la vida ha disminuido. Detalló que en el 2018 fallecieron 137 recién nacidos; en el 2017, 114; y en el 2016, 127.

Explicó que la principal causa de las muertes es la prematuridad, es decir cuando el nacimiento se da mucho antes de las 35 semanas de gestación. Acotó que otras razones son la asfixia por partos prolongados y las infecciones.

Respecto al equipamiento, el funcionario mencionó que se cuenta con 14 incubadoras neonatales, las cuales se encuentran en los hospitales La Caleta, Eleazar Guzmán Barrón y Víctor Ramos Guardia. Dijo que también se cuenta con seis ventiladores mecánicos.

“Estos equipos están atendiendo la demanda que tenemos (...) Coordinamos con Lima cuando tenemos problemas urgentes”, explicó.

ESPECIALISTAS

Otro problema que presentan los hospitales de la región y es un factor importante para prevenir más muertes de recién nacidos, es la falta de especialistas. Según Alberto Huamaní, en Áncash solo se cuenta con dos neonatólogos, quienes trabajan en los dos nosocomios de la provincia del Santa. En la sierra, refirió, prestan servicios pediatras.

“Nos gustaría contratar a más neonatólogos, pero no hay especialistas porque son especialistas que prefieren trabajar en Lima o en la costa (...) El tema central no es solo tener equipos sino personal calificado. Por ejemplo, quisieramos comprar más ventiladores mecánicos y mas incubadoras, pero no tenemos recurso humano calificado”, declaró el funcionario.