Trabajadores de MPS acatan paro contra alcalde Briceño

Con un plantón en las afueras de la Municipalidad Provincial del Santa, en Chimbote, Áncash, decenas de trabajadores ediles acatan desde esta mañana un paro de 24 horas contra la gestión del alcalde Roberto Briceño Franco. Los servidores públicos exigen el pago permanente del incremento de 190 soles en sus sueldos, de acuerdo al pacto colectivo acordado con la anterior administración de Río Santa Caudaloso y avalado por la actual.

Como se sabe, los trabajadores recibieron este monto durante dos meses, pero luego fue suspendido. El burgomaestre explicó que tomaron esa decisión debido a que la ley Servir impide que efectivice el aumento salarial.

“Reclamen lo que reclamen yo voy a hacer lo que es legal (…) Si les pago lo que me piden yo me voy a la cárcel. Yo tengo mi madre, tengo mi hijo, mi familia y no me voy a ir a la cárcel porque ustedes quieren algo que no les corresponde”, declaró el alcalde el miércoles último.

Debido a esta medida, la Gerencia de Administración Tributaria emitió un comunicado en el que informan que, para el pago de tributos, atenderán en sus oficinas del segundo piso del centro comercial Megaplaza.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa (Sutramun) tiene 1,200 afiliados. Este es el segundo paro que afronta el alcalde Roberto Briceño en sus primeros ocho meses de gestión.

En el plantón también estuvieron presentes los jubilados ediles, quienes exigen el pago de un sueldo completo como gratificación