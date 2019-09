Unidades antiguas solo circularán hasta fin de año

Síguenos en Facebook

Las unidades antiguas de las empresas que brindan masivo en la localidad, conocidas por la población como “burras” o “chanchas”, solo podrán circular hasta el 31 de diciembre de este año. Así lo ha asegurado el gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), David Arréstegui Sánchez, quien sostuvo que, pese a las normas, la comuna les otorgó facilidades a los transportistas para que puedan renovar su flota en un plazo razonable.

De otro lado, el funcionario mencionó que la municipalidad no cuenta con recursos para contratar a una consultora que se encargue de realizar el plan regulador de rutas, una de las promesas de campaña del hoy alcalde Roberto Briceño Franco; no obstante, señaló que se viene trabajando para que el pago por este servicio sea incluido en un proyecto de semaforización.

EMPRESAS

Son cuatro las empresas de transporte masivo a las que la Municipalidad Provincial del Santa les ha otorgado permiso de circulación. La última fue San Luis Express, a la que a inicios de año la gestión de Roberto Briceño le otorgó licencia para operar en la localidad. No obstante, debido a que esta no pudo cumplir con poner en circulación a 25 unidades para que presten el servicio, la comuna decidió anularle el permiso.

Al respecto, David Arréstegui informó que en los próximos días se estará emitiendo la resolución mediante la cual se cancela definitivamente la licencia a la referida empresa.

En cuanto a las otras tres, el funcionario explicó que solo una de ellas ha cumplido con poner en funcionamiento a nuevas unidades. Se trata de la empresa Nuevo Villa Sur, que recientemente renovó su flota con 11 vehículos fabricados en losúltimos años.

PLAZO

La situación de las empresas Expreso Villa Sur y Etepsa es diferente, debido a que hasta el momento cuentan con unidades que tienen más de 15 años de antigüedad y, según la normativa vigente, no pueden seguir siendo usadas para el servicio público.

El gerente de Transportes explicó que la actual gestión le ha otorgado facilidades a los gerentes de las empresas para que sigan trabajando con estos vehículos antiguos; no obstante, aclaró que si no cumplen con renovar su flota hasta el 31 de diciembre próximo, ya no se les permitirá seguir circulando por la ciudad.

“Las empresas tienen plazo hasta el 31 de diciembre, y si no renuevan, lamentablemente, el próximo año no van a poder circular las unidades que no estén de acuerdo a ley (...) Los gerentes de las empresas tienen el compromiso con nosotros para renovar su flota, dijeron que están en conversaciones con entidades financieras para que puedan renovar su flota”, expresó.

PLAN REGULADOR

En campaña, Roberto Briceño incluyó en su plan de gobierno “la necesidad de implementar el plan regulador de rutas a fin de dar solución desorden vehicular, preferentemente, en las principales calles del centro de Chimbote”.

Consultado sobre este ofrecimiento, el gerente de Transportes de la MPS informó que ya tienen preparado el proyecto para la realización de este plan. Mencionó que se necesita contratar a un consultora para realizar este estudio, que estaría listo en seis meses y requeriría una inversión de 250 mil soles.

Detalló que la propuesta que manejan es elaborar un plan que permita ordenar el tránsito vehicular no solo en Chimbote y Nuevo Chimbote, sino también en otros distritos de la provincia.

“La aplicación (de la consultoría) implica lo más escencial: el ordenamiento del transporte tanto público como privado. Ve la posibilidad si es que contamos con las vías para ofrecer un buen servicio de transporte público, nos va a entregar instrumentos de gestión para que Chimbote y otros distritos tengan un buen sistema de transporte”, señaló.

El funcionario mencionó que actualmente la MPS no cuenta con una partida para contratar a la consultora, por lo que se está tratando de incluir la realización de este servicio en un proyecto de semaforización.

“Se tiene proyectado hacer un proyecto de semaforización y como es un tema afin lo podríamos incluir como un componente", acotó.