Usan estudios observados para expediente de Chinecas

A pesar de que en el presupuesto público 2020 no se ha considerado los 202 millones de soles para realizar la construcción de los 47 kilómetros de canal de Chinecas, en el tramo Nepeña-Casma; el titular del Gobierno Regional de Áncash (GRA), Juan Carlos Morillo Ulloa, aseguró que de todas maneras este año se licitará los mencionados trabajos, pues existe el compromiso del presidente de la República, Martín Vizcarra, para otorgar el referido financiamiento.

En este sentido, el mandatario regional mencionó que en 20 días tendrán listo un nuevo expediente para gestionar la asignación de presupuesto con el Ejecutivo. Asimismo, reconoció que utilizarán parte de la información que figura en los estudios que se realizaron durante la gestión de César Álvarez Aguilar, a pesar de que estos fueron considerados como deficientes, según advirtió la Contraloría General de la República en un informe de orientación.

NO PRESUPUESTO

Como se recuerda, la semana pasada, durante su presentación en la Comisión Agraria del Congreso de la República; la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz Dodero, confirmó que en su cartera no se ha consignado presupuesto para el Proyecto Especial Chinecas para el próximo año.

En dicha sesión, el congresista ancashino Carlos Domínguez Herrera le pidió que le confirme si es cierto que existen esos 200 millones para invertir en Chinecas como lo venía anunciando el gobernador Juan Carlos Morillo, pues -según precisó el parlamentario- se había enterado por asesores del ministerio que no había nada formal.

“Lo que quiero es transparencia, no quiero populismo por parte del gobierno regional”, expresó el legislador de Fuerza Popular.

Al respecto, Fabiola Muñoz se limitó a señalar que para el próximo año su ministerio no ha considerado alguna partida presupuestal para el emblemático proyecto ancashino.

“En el presupuesto que está para el sector Agricultura no están esos recursos”, precisó la representante del Ejecutivo.

RESPONDE

La mañana de ayer, al ser consultado sobre lo expresado por la ministra de Agricultura, el gobernador ancashino consideró que todavía es posible obtener este año la certificación presupuestal para realizar la primera etapa de Chinecas, que consiste en la construcción del canal desde Nepeña a Casma.

“Estamos insistiendo, acá no se trata de que acá no hay presupuesto. Yo estoy convencido de que el proyecto Chinecas este año se licita, va. Nos van a dar la certificación presupuestal, he estado hablado con el ministro de Economia tambien”, sostuvo el mandatario.

En este sentido, el titular del GRA sostuvo que en 20 días tendrán listo el nuevo expediente de Chinecas para solicitar la asignación de recursos.

“Estamos haciendo de nuevo la integración (del expediente), lo integramos y en 20 días lo tenemos y podemos pelearlo para el presupuesto 2020. El presidente (Martín Vizcarra) me ha dicho que sí va Chinecas”, mencionó.

CONTRALORÍA

No obstante, el gobernador reconoció que para el nuevo expediente utilizarán parte de la información que figura en los estudios que se realizaron durante la gestión de César Álvarez, a pesar de que estos fueron considerados como deficientes.

Según informó RSD, mediante un informe de orientación, la Contraloría advirtió que el expediente que la actual gestión regional aprobó para ejecutar la ampliación del canal de Chinecas, en tramo Nepeña-Casma, tiene serias deficiencias debido a que no está sustentado en ningún estudio básico de ingeniería porque los que se usaron para su elaboración fueron declarados deficientes por el mismo Proyecto Especial Chinecas.

Durante la gestión del exgobernador César Álvarez se contrató por 17 millones de soles los servicios del Consorcio Internacional Chinecas para que elabore el expediente técnico del proyecto “Adecuación del proyecto original Chinecas al esquema reestructurado”. Este documento fue observado por las siguientes gestiones regionales por contener múltiples deficiencias. Ello también motivó que en mayo de este año, la administración de Juan Carlos Morillo disponga la anulación del código SNIP y del proyecto en sí. En su informe de orientación, la Contraloría determinó que todos los estudios básicos de ingeniería del expediente técnico de la obra de “Mejoramiento del canal Nepeña-Casma”, aprobado el 25 de junio último, llámense estudio de impacto ambiental, análisis de mecánica de suelos, estudio hidrobiológico y los estudios topográficos, pertenecen al proyecto deficiente y cerrado. Por lo que concluyó que resulta “inconsistente” financiar un proyecto inconsistente y sin sustento técnico.

ESTUDIOS

Al respecto, Juan Carlos Morillo explicó que utilizarán información de los estudios que han sido observados, pero que los han actualizado.

“No ha sido un copia y pega, pero sí hemos usado los estudios básicos de ingeniería, que son los estudios de suelos, los estudios topográficos, no hemos gastado más plata en eso (...) Hemos recuperado lo que sí sirve, y en base a eso hemos hecho el nuevo expediente. Eso ya se le está informado a la Contraloria ¿Por qué hemos desactivado? Porque la bocatoma en el proyecto SISA eso sí no va, el reservorio que era en cascajal tampoco eso va. El canal es el mismo”, sostuvo.

El gobernador recalcó que solo se está utilizando la información respecto a la ampliación del canal, pues recordó que con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se viene trabajando en lo referido a la bocatoma y el reservorio.

“Como hay un nuevo esquema hidráulico y hemos desactivado el proyecto SISA, tiene que empezar de nuevo. Qué hemos recuperado: los 47 kilómetros. El ANA está haciendo la nueva captación y el reservorio, todo eso tenemos que integrarlo y hacerlo uno solo, yo calculo que en 20 días (estará listo)”, refirió.

agricultores. El gobernador Juan Carlo Morillo aseguró que sostendrá reuniones con los agricultores para escuchar sus planteamientos respecto a la propuesta que maneja sobre el proyecto irrigador.

“Tenemos que coordinar y hay que ser responsables en eso. Yo no quiero entrar en un debate con los agricultores, me voy a reunir con todas las justas porque queremos buscar soluciones sustanciales, no podemos perder el financiamiento”, expresó el mandatario.