Vuelven a postergar compra para el Vaso de Leche

Con la finalidad de evitar un desabastecimiento, el viernes último la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) debía elegir a la empresa que entregaría los productos para el Programa del Vaso de Leche (Proval); no obstante, pese al riesgo, la adjudicación de la buena pro nuevamente se volvió a postergar. Sumamente incómodo por esta situación, el titular de la comuna provincial, Roberto Briceño Franco, aseguró que si persiste la dilación en este proceso dispondrá el cambio de los funcionarios involucrados.

DILACIÓN

Ayer, el burgomaestre reveló que la compra de productos por más de dos millones de soles para el Proval todavía no se ha podido llevar a cabo debido a que, de manera sorpresiva, se realizó el cambio de fecha para la adjudicación de la buena pro.

Sumamente incómodo por esta situación, el alcalde dirigió sus críticas a su propia funcionaria, la gerente de Desarrollo Social, Marlene de la Cruz García, quien pidió licencia para el viernes último.

Agregó que dicha servidora puso objeciones a la participación de un proveedor, lo que terminó por dilatar más el proceso, por tal razón aseguró que de existir una nueva postergación dispondrá cambios de inmediato.

“El problema viene cuando una gerente empieza a hacer eso: ‘no quiero que gane ese provedor’. A mí no me interesa quien miércoles gane, a mí me importa que no esté la leche allí. (...) Si vuelve a ocurrir un problema van a tener que volar cabezas, yo veré quienes son los culpables y se van a ir”, aseguró.

Como se recuerda, días atrás el gerente municipal Jesús Rodríguez Fuentes aseguró que la leche y la hojuela solo durarían hasta el 12 del presente mes. Al respecto, Briceño dijo que no había sido informado de este inminente desabastecimiento.

“A mí no me han dicho nada, yo no puedo estar detrás de todos los gerentes”, sostuvo.

Por último, el alcalde no descartó una compra de urgencia de no haber solución.