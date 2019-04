Yesenia Ponce en Comisión de Ética: “Como congresistas el sueldo es muy poco”

Síguenos en Facebook

El debate respecto al sueldo que reciben los congresistas de la República nuevamente entró en debate tras las recientes expresiones de la legisladora ancashina Yesenia Ponce Villarreal, quien aseguró -durante su presentación en la Comisión de Ética- que la remuneración que gana como parlamentaria “es muy poco”.

“Tengo una cuenta mancomunada con mi esposo, donde le depositan el sueldo y donde hacemos los pagos de nuestros hijos. Aparte que él tiene otro tipo de ingresos donde pagamos las cuentas de nuestros hijos porque sabemos que nosotros como congresistas el sueldo es muy poco”, expresó.

Yesenia Ponce, quien hace poco renunció a la bancada de Fuerza Popular, se presentó ante la Comisión de Ética del Congreso tras ser denunciada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Como se recuerda, uno de los denunciantes, su exasesor Aldo Rodríguez, cuestiona la compra que realizó la legisladora ancashina de un auto valorizado en 70 mil soles.

“Esta denuncia que estoy haciendo es muy grave. La camioneta que la señora ha comprado, dice que la ha comprado por un financiamiento bancario, eso es falso”, acusó Rodríguez en la mencionada comisión parlamentaria.

Vale mencionar que Yesenia Ponce estuvo suspendida por 120 días del Congreso tras encontrarse irregularidades en la información que presentó en su hoja de vida sobre sus estudios. Se le investigó porque presuntamente habría pagado 10 mil soles al director del colegio donde estudió la secundaria.

OPINIÓN

Sobre lo señalado por Yesenia Ponce, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry evitó dar un mayor comentario.

“Son frases que no son las más felices. No voy a opinar al respecto porque sería ofender a los millones de peruanos que trabajan ganando el sueldo mínimo y que un congresista diga semejante barbaridad no merece opinión”, indicó.