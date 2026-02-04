Matará es un sitio arqueológico ubicado en el distrito de San José de Quero, provincia de Concepción, que pertenece a la cultura Huanca y data de aproximadamente 1400 años d. C. Está a 4000 metros de altitud, donde el viento frío sopla con fuerza la geografía rocosa de la zona.

Según bibliografía que abunda en las redes, este lugar fue utilizado como un centro de almacenamiento de alimentos, cuyas “refrigeradoras” (conocidas como colcas) fueron acondicionadas en una meseta emplazada en lo alto de un cerro. El lugar aún conserva construcciones circulares de piedra. Aunque también destacan algunas otras edificaciones rectangulares, corralones, pasadizos, etc.

PUNTO DE VISTA

Según el estudioso Rubén López, los antepasados aprovecharon las características del lugar porque el viento frío y la altitud dan una ventaja para la conservación de los alimentos.Las piedras utilizadas en las edificaciones son del tipo canto rodado no pulido y la unión de las piedras es de doble encaje, utilizando argamasa de barro, cuya resistencia al tiempo y al clima sorprende a los arqueólogos.

Restos aún conservan colcas que hacían de refrigeradoras naturales en las alturas

Precisamente, la argamasa que las unía era de arcilla, cal y arena molida.A su vez, las edificaciones muestran una altura aproximada de 1.5 a 2.0 metros. Las paredes están construidas con piedras irregulares, labradas por las caras exteriores.

Por dentro, las paredes muestran un acabado de gran factura, sin hendiduras ni agujeros.

Hoy, más de 600 años después aún están parcialmente en pie unas 25 construcciones.

GUARDIANES

Las comunidades de Sulcán, Chala y otras cuidan celosamente la zona, conscientes de su importancia. En la actualidad, Matará no está directamente relacionada con la actividad agrícola ni la seguridad alimentaria, sin embargo su historia y arquitectura son significativas para la cultura y la historia de la región.

Para los historiadores, en las cercanías de Matará no existía agricultura, sí en las partes bajas, donde la siembra era una actividad necesaria para la sobrevivencia de los pueblos.

Gradería que al parecer conducen a un punto sagrado

GUERRAS

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, “el nombre de Matará fue adoptado por los primeros pobladores del Centro Poblado de Chala, por las versiones de los estudiosos de la época, quienes mencionaban que el lugar era escenario de batallas y enfrentamientos por territorio entre los diversos ayllus de los Huancas, antes de la llegada de los incas”.

El día que recorrí la zona en compañía de Julio Bendezú, Rubén López y Oscar Díaz descubrí cantos tallados de piedra, de las cuales no sabemos si pertenecieron a Matará o son más antiguas.