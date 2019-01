Recién casado reclama a dueños de local que se cayó provocando 15 muertos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una pareja de recién casados vio cómo el día más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla, luego que el techo del local donde celebraban su compromiso se cayera, matando a 15 de sus familiares y amigos más cercanos.

Esta tragedia ocurrió la madrugada del último domingo en Abancay (Apurímac) donde un muro y el techo del local de eventos 'Alhambra' se vino abajo, aparentemente, producto de las intensas lluvias que azotan el sector.

Tras el hecho los más afectados son los recién casados: Benedicta Palomino y Bladimir Márques, este último perdió a su hermano Eduardo y su hermana Velia, además de su cuñada, el hijo de esta y a ambos padrinos de boda.

Aún muy afectado, Bladimir Marques, exigió a las autoridades de Abancay una profunda investigación de los hechos, citando que toda la culpa la tienen los dueños del local que el alquiló sin saber que sería la tumba de 15 de los invitados a su matrimonio.

“Nunca fue un huaico, fue negligencia de los dueños del local, que se haga una profunda investigación, no sé si tendrán permiso de funcionamiento, no ha habido señalización, en sí no ha habido nada, no sé cómo trabajan, pido que se haga justicia”, mencionó.

En otro momento refirió que, debido a la atención de los heridos y el traslado de los difuntos, no ha tenido tiempo para contactarse con los dueños ni organizadores del evento, mencionó que ellos han tratado de acercarse pero no les han dicho nada en concreto.

“Hemos trasladado a los difuntos a Lima, Cotabambas, Cusco, Challhuanca, Aymaraes y Grau, pedimos apoyo a alas autoridades de Apurímac, ya que hay muchos niños que han quedado en la orfandad, además muchos de los heridos no cuentan con los recursos suficientes como para costear las atenciones médicas”, finalizó.