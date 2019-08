Agencias de turismo informales fueron clausuradas por la municipalidad del Cusco

Síguenos en Facebook

Con el objetivo de erradicar la informalidad en el sector turismo, la Municipalidad del Cusco, mediante la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de Comercio y Turismo, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Superintendencia Nacional de Aduanas, Fiscalía de Prevención del Delito y Policía de Turismo, realizó un operativo multisectorial a las agencias de turismo que laboran informalmente.

El operativo se realizó en diecisiete agencias distribuidas en el Centro Comercial Sotomayor, Galería Bocangel y Centro Comercial Inti Quilla, ubicados en la calle Marquéz, donde la Oficina de Fiscalización procedió a levantar las actas correspondientes a once de esto locales por no tener Licencia de Funcionamiento y seis de ellos no tiene Certificado de Defensa Civil. Se determinó el cierre y clausura de un total de ocho agencias de turismo informal.

El gerente de Desarrollo Económico Enrique Moreano, señaló que la mayoría de estos establecimientos no cuentan con Licencia de Funcionamiento y certificado de Defensa Civil. La acción de control denominada “Turismo Seguro” busca garantizar un servicio seguro donde los empresarios de éste rubro se formalicen con la finalidad de ofrecer un servicio garantizado teniendo en cuenta que los operativos son permanentes a nivel local y nacional.