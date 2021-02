En la Región Cusco uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el turismo, que aglutina miles de trabajadores directos e indirectos, los mismos que se han visto sin un centavo, luego de cerrarse los principales atractivos locales, dejando sin oportunidad de labor a los trabajadores que se dedicaban exclusivamente a este rubro.

Las instituciones también han dejado de percibir grandes ingresos debido al cierre de monumentos y la falta der turistas, sin embargo, ninguna se ha visto tan afectada como la Municipalidad de Machu Picchu en la provincia de Urubamba, cuyo ingreso casi total parte de los fondos directamente recaudados con el turismo, sin turismo ahora no tendrían presupuesto ni para pagar la luz.

Esta información fue confirmada a Correo por el alcalde der Machu Picchu, Darwin Baca, quien llegó hasta la ciudad de Cusco a fin de hacer sentir su voz der reclamo, acusando al Estado de haber dejado este distrito en un franco abandono y sin oportunidad de subsistencia para sus pobladores.

“No basta con inflar el pecho cada vez que se habla de Machu Picchu, no basta con decir lo bonito que es, hay que pensar también en sus pobladores, estos que ahora no tienen un pan para llevarse a la boca, estos que hace casi un año cerraron sus negocios y no los volvieron a abrir, presidente Sagasti voltee hacia nosotros, somos un pueblo que se dedica exclusivamente al turismo y ahora no tenemos cómo subsistir”, citó.

Turistas Machu Picchu. Foto: Juan Sequeiros

Sobre la comuna mencionó que esta requiere una partida presupuestal de más de 700 mil soles mensuales para mantenerse en actividad, y poder pagar los servicios básicos y a sus trabajadores, comenzando por el área administrativa hasta el personal de limpieza.

Señaló que, de no recibir una inyección de capital la comuna de Machu Picchu tendría que cerrar sus puertas , y por ende despedir a todos sus trabajadores, ya no se podrían continuar con las obras y proyectos, ya no habría serenazgo ni servicio de limpieza público.

“¿Se imaginan Machu Picchu sin servicio de recojo de residuos, con toda la basura acumulada en las calles y plazas? Perderíamos el sello Safe Travel y hasta la distinción de Patrimonio Cultural der la Humanidad se pondría en riesgo, así de grave es la cosa, ni los pobladores ni la municipalidad tenemos con qué subsistir”, añadió.

Elaboran memorial y lo presentan a Francisco Sagasti. Foto: Juan Sequeiros.

Debido a este problema, las autoridades de Machu Picchu elaboraron un memorial dirigido al presidente Francisco Sagasti, el cual fue remitido el último martes, en el cual ser solicita la transferencia de recursos públicos para la continuidad de obras y atención de servicios básicos, a la vez de solicitar la reapertura de Machu Picchu a fin de reactivar la economía local y cusqueña.

De no llegar a buen puerto la solicitud enviada a Palacio de Gobierno, el alcalde de Machu Picchu señaló que iniciará una huelga der hambre como medida de reclamo ante las instancias nacionales, igual medida sería adoptada por otras autoridades del Valle Sagrado de Los Incas, núcleo turístico de Cusco y el Perú.

DATOS:

- Según las estadísticas de desempleo por pandemia entre ciudadanos machupiccheños, el número llega a 4 451 personas que han perdido su empleo o fuente de ingresos.