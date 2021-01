En agosto del 2019, la Corte Superior de Justicia de Apurímac condenó a seis años de prisión efectiva a Abel Gutiérrez Buezo, entonces alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, por el delito contra la administración pública, peculado doloso, apropiación ilícita y otros, de cuando era director de Transportes en el Gore Apurímac.

Tras el hecho, la autoridad apurimeña huyó de la justicia, siendo intensamente buscado y evadiendo los cercos policiales que la Policía organizó en Andahuaylas y en toda la Región Apurímac.

El último martes cinco de enero del 2021, casi un año y medio luego de su sentencia, el exalcalde se pronunció a través de las redes sociales, señalando que se entregará a la justicia en las próximas horas.

“He tomado la decisión de entregarme a la justicia, durante este año de ausencia he entendido cómo han conspirado política y económicamente para que mis derechos sean vulnerados, por eso regresaré para decirles que no les he defraudado”, señaló el prófugo de la justicia.

De ponerse a derecho con la justicia, Abel Gutiérrez cumplirá su condena en Penal de Andahuaylas y deberá pagar 57 022 soles por concepto de reparación civil y 300 días de multa equivalente al pago de 4 248 soles a favor del Estado.

En el fallo condenatorio también se halló responsables a los ciudadanos Hugo Palomino, en condición de autor; y a Abelio Alfaro, como cómplice único, la entidad agraviada fue la Dirección Subregional de Transportes y Comunicaciones Chanka, de donde se habrían aprovechado ilícitamente de más de 60 mil soles.