Amenazan con paro indefinido en Abancay de no renunciar rector de la Unamba

Dirigentes de las principales organizaciones sociales de Abancay anunciaron la convocatoria de un paro indefinido a partir de este 15 de julio en caso que el rector de la Unamba, Adolfo Prado, persista en permanecer en el cargo.

El presidente del Frente de Defensa de Abancay, Elmer Warthon Quintanilla, sostuvo que pese a los dos paros preventivos del 12 junio, así como del 3 y 4 de julio, la cuestionada autoridad universitaria en forma provocadora ha iniciado una campaña de desprestigio contra los dirigentes.

A esta convocatoria también se sumó el presidente de la Asociación de Taxistas de Abancay (ATA) Roque Gutiérrez y la presidenta del mercado central, Asunción Hurtado, dos de los gremios más fuertes de la provincia, quienes expresaron su decisión de llegar hasta las últimas consecuencias de no ser atendidos por el Gobierno Nacional.

“Hemos agotado los canales de diálogo y no nos escuchan. Nuestro reclamo no es por el licenciamiento, lo que pide la población de Abancay es la renuncia rector Adolfo Prado y sea reemplazado por un profesional competente y no corrupto”, precisó Warthon.

Hace unos días el gobernador Baltazar Lantarón junto al cuestionado rector participaron en una reunión de trabajo en el Congreso de la República a iniciativa del legislador Dalmiro Palomino con representantes del Ministerio de Educación y la Sunedu.

No obstante, el encuentro fue desconocido por los dirigentes que exigieron la instalación de una mesa de diálogo para tratar la problemática de la Unamba en Abancay.

El presidente del Frente de Defensa de Abancay, aclaró que las organizaciones sociales no están presionando ni se oponen al licenciamiento porque consideran que es un proceso académico y técnico, ellos exigen que Prado Cárdenas de un paso al costado para no seguir perjudicando más a esta casa superior de estudios.

En Andahuaylas. De otro lado, en la provincia de Andahuaylas el Frente de Defensa Regional Agrario de Apurímac (Fedra) está convocando a un paro indefinido para el 17 de julio teniendo como principal punto de su plataforma, el reinicio de la paralizada construcción del nuevo hospital de Andahuaylas.

Las últimas horas funcionarios del gobierno regional se trasladaron a la capital Chanka para sostener reuniones informativas con dirigentes de organizaciones sociales y presidentes comunales a fin de contener la medida de fuerza.