CADE Ejecutivos 2023 destaca la importancia del impacto social en la acción empresarial

Cusco, noviembre de 2023.- El segundo día de CADE Ejecutivos 2023, el encuentro empresarial más importante del país, incluyó el bloque “Acción conjunta del sector privado y el Estado para reducir brechas”, en el que se enfatizó el valor compartido e iniciativas conjuntas entre el sector público y las empresas privadas para el cierre de brechas sociales.

En ese sentido, se desarrolló la sesión “ Empresas que transforman: estrategias de valor compartido para generar bienestar ”, en la que se que dieron a conocer casos empresariales que impactan en el progreso social a través del enfoque de valor compartido. También fue presentada la lista de las empresas que han sido reconocidas con la iniciativa “ Empresas que Transforman ”.

Estas empresas fueron las siguientes:

Lista General: Agroindustrial Laredo, Alicorp, Anglo American Quellaveco, Arca Continental Lindley, Interbank, BASF Peruana, Caja Arequipa, Caja Cusco, Clínicas Aviva, Danper, Equans Perú, Financiera Confianza, Leche Gloria, Mibanco, Movistar, Olam Agri, Pacífico Seguros, Promart Homecenter, SiderPeru, Sodexo Perú, Southern Perú, Supermercados Peruanos, Textil del Valle, Textiles Camones, UNACEM Perú, Universidad Norbert Wiener

ELSA, ID Bioforest Peru, Innova Funding, Pinturas ECOCOLOR, Sinba. Empresa pública con orden privado que impulsa una iniciativa de Valor Compartido (Mención especial): Enosa

En esta sesión fueron expositores Eduardo Serpa Coda, Gerente de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Anglo American Quellaveco; y Biswajeet Singh, Gerente General de Olam Agri Perú. María Cecilia Villegas, CEO Capitalismo Consciente Perú, estuvo a cargo de la conducción de la sesión.

Singh destacó la importancia de incorporar a los pequeños productores como socios de confianza, tal como su empresa lo hace a nivel mundial. En el Perú, la empresa está presente en el rubro de café y granos y semillas especiales. “ Los productores son fundamentales para el desarrollo del negocio y están en el core de nuestro negocio ”; necesitan ayudan del sector público y privado para recibir todos los beneficios sociales y que su producción sea rentable y sostenible.

Serpa Coda resaltó lo valioso que es una comunicación constante entre las empresas y sus grupos de interés para diseñar e implementar soluciones que generen impacto positivo, tal como sucedió con el sistema hídrico concretado en la región Moquegua.

Por su parte, Villegas enfatizó la importancia de la confianza que se debe construir entre la empresa y los grupos de interés; así como generar un sistema de integración con los diferentes stakeholders. Además, sostuvo que, en la actualidad, el propósito de las empresas va más allá de únicamente generar beneficios para sus accionistas.

Acciones sociales

Asimismo, se llevó a cabo la sesión “Acciones sociales desde el sector privado”, donde se presentaron iniciativas conjuntas para enfrentar las brechas sociales que más afectan a la mayoría de los peruanos, como lo son la anemia, el acceso a la salud y la inseguridad alimentaria. Además, se motivó a la acción empresarial con impacto social.

Los expositores de esta sesión fueron Javier Álvarez, Representante de UNICEF Perú; Yoel Chlimper, Co-fundador de LUCHA; y María Fernanda Varela, Gerente Técnico de Pachamama Raymi. La conducción estuvo a cargo de Alfredo Torres, Presidente Ejecutivo de Ipsos Perú.

Torres expuso sobre algunas brechas sociales que persisten en el Perú, como es la falta de agua potable y servicios de saneamiento: por ejemplo, 2.5 millones de peruanos no tienen agua potable en sus viviendas y 3 millones de viviendas no tienen servicio de desagüe a nivel nacional. La anemia infantil también es hoy una tarea pendiente, y que alcanza un nivel de 42%, indicó. Asimismo, destacó las diversas oportunidades que existen para contribuir con las iniciativas sociales que existen hoy en el país; y la necesidad de buscar no solo un crecimiento económico sino también un crecimiento social.

Por su parte, Álvarez puso énfasis en la importancia de invertir en la salud y nutrición infantil, debido a que una atención deficitaria en estos aspectos durante los primeros cinco años de vida tiene consecuencias a largo de toda la vida de las personas Ello se traduce en costos para la sociedad, tanto en el ámbito de la salud como en el área de empleabilidad y productividad laboral.

A su turno, Varela resaltó el componente de escalabilidad para que las iniciativas sociales puedan ser sostenibles y tengan real impacto positivo en la sociedad. Destacó que, en la metodología que utilizan, ayuda mucho el aprendizaje entre pares, donde se intercambian conocimientos.

Chlimper, de la empresa LUCHA, enfatizó el sentido de urgencia que se necesita para sacar adelante las diversas soluciones para atacar las brechas sociales. “Debemos volver a creer que juntos vamos a salir adelante”, señaló.

La edición 61 de CADE Ejecutivos tiene como lema “Volver a creer, volver a crecer” y se realizará hasta el 16 de noviembre en Urubamba (Cusco). El encuentro destaca la importancia del trabajo conjunto entre empresa privada, autoridades, academia y sociedad civil para cerrar brechas sociales a favor de los ciudadanos.