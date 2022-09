El presidente del la República, Pedro Castillo, viajó a Cusco para realizar diversas actividades junto a los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento: César Paniagua, y de la Producción: Jorge Prado.

Justamente con este último, realizó una visita de inspección al Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Textil Camélidos del Cusco , cuyo local se halla en la avenida Las Américas (Parque Industrial).

A la salida de este lugar la comitiva fue abordada por un grupo de pobladores, que le reclamó airadamente al presidente por haber incumplido varias promesas que habría hecho con referencia a Cusco. “Cobarde, mentiroso, vacancia, Cusco no te necesita”, entre otras arengas, se escucharon a través de un megáfono que los manifestantes llevaron al lugar.

“No lo queremos recibir por mentiroso, no confío por todas las cosas que están pasando (...) Los peruanos no tenemos por qué vivir en el odio, tenemos que unirnos para sacar a Castillo por el bien del país ”, señaló uno de los manifestantes que prefirió guardar su nombre en reserva.

La misma persona dijo que él se desempeña como dirigente del Parque Industrial por muchos años y que jamás había visto actividad dentro del citado centro de textilería, acotando que su funcionamiento es un engaño. “Ese local nunca ha funcionado y hoy lo han llenado, yo soy dirigente de años y sé lo que digo”, acotó. Finalmente la Policía conminó a los manifestantes a retirarse y se registraron roces verbales, pero el hecho no pasó a mayores.

Más antes, en otra actividad, Pedro Castillo se mostró confiado en que el Congreso le brindará la autorización para viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos, a pesar de que la última vez que pidió viajar al extranjero, la solicitud fue rechazada.

“Estoy seguro que el Congreso, ante la experiencia que tuvo anteriormente que no solo el Perú sino América Latina y el mundo no vio con buenos ojos esa decisión, creo que también de los errores se aprende, espero que lo hagan, de no hacerlo sería lamentable”, señaló se manera escueta.