Al igual que en la capital de la República, en Cusco recientemente aparecieron mensajes ’contra el comunismo’ y ’por la democracia’, en un panel perteneciente a una red de vallas publicitarias privadas.

Llamó la atención el mensaje “Con comunismo no hay turismo” que apareció en el panel instalado en la Cuadra 20 de la avenida La Cultura, en el mismo que momentos después apareció otro mensaje “Cusco defiende la democracia”.

Tras esto muchos cusqueños se apresuraron a calificar el hecho como una contracampaña a favor de la candidata presidencial Keiko Fujimori, sin embargo representantes cusqueños de Fuerza Popular negaron el hecho, señalando que no tienen los fondos suficientes para adoptar una iniciativa de esta clase.

“La aparición de estos paneles no tiene que ver nada con el partido, nosotros no hemos puesto ningún tipo de propaganda, nuestro presupuesto no nos alcanza”, señaló a Correo, Carlos Pumayali, coordinador de Fuerza Popular en Cusco.

Pese a que existen diversos paneles publicitarios de esta naturaleza en la ciudad, se supo que el mensaje únicamente apareció en uno de los espacios, donde también se pudo apreciar propaganda estándar pidiendo votar por Keiko Fujimori.

Sobre los mensajes que aparecieron en mayor cantidad en Lima, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que no estaban ligados a su partido político, “en todo caso son iniciativas ciudadanas de diferentes sectores , que tienen su derecho a la libertad de expresión”, sentenció.