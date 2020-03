Coronavirus: brindan atención médica a esposa de turista fallecido en Cusco

Luego que un turista mexicano portador de coronavirus falleciera en la ciudad de Cusco, los médicos Enrique Arana, especialista en infectología y Nidia Melgarejo, especialista en siquiatría, brindaron atención médica a la esposa del turista, quien se halla en situación vulnerable en este momento.

Ambos profesionales pertenecientes al Hospital Regional del Cusco, se dirigieron hasta el lugar de aislamiento domiciliario donde permanece la turista, para esta atención el personal tuvo que utilizar la indumentaria necesaria que garantice las medidas de bioseguridad durante la visita médica a la ciudadana mexicana.

“Estuvimos con ella, se muestra bien al examen clínico, no muestra síntomas de infección respiratoria; sin embargo, el problema es la salud emocional que evidencia un cuadro depresivo leve; las razones son obvias ante el fallecimiento del esposo, no cuenta con familiar al lado suyo y no está en su país”, refirió el médico Enrique Arana .

Este tipo de situaciones demandan un trabajo multidisciplinario, por la presencia de ansiedad, depresión y otras patologías que afectan a la salud mental, y que deben ser tratadas por el especialista en siquiatría, como fue en este caso a cargo de la médico Nidia Melgarejo Chacón, quien examinó a la paciente y le proporcionó indicaciones y medicación para evitar complicaciones.

"Esta labor fue posible debido a las coordinaciones que mantienen las autoridades en el tema de COVID-9. El Gobierno Regional del Cusco, a través de la Dirección Regional de Salud dispone las medidas necesarias para la atención de los afectados por el coronavirus en el Cusco", finalizó el director del nosocomio cusqueño.