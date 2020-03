Coronavirus: el drama de los turistas nacionales varados en Cusco (FOTOS)

En medio de las inmensas colas de turistas extranjeros, que se registran en inmediaciones del aeropuerto y terminal terrestre de Cusco, se ve rostros desencajados de turistas nacionales, que llegaron a Cusco a conocer sus atractivos y que quedaron atrapados en medio del Estado de Emergencia Sanitaria y orden de inamovilidad para contrarrestar el coronavirus.

Son cientos los peruanos que buscan salir de Cusco, la mayoría de ellos quiere llegar a Lima, sin embargo no lograron conseguir boletos de avión ni pasajes en bus, ahora esperan que el Gobierno disponga un puente aéreo de auxilio o en su defecto los trasladen vía terrestre.

Juan Laguna cita hablar en representación de los turistas nacionales y exige, muy compungido, que el Estado no los olvide, que ellos tienen familias y negocios que atender en sus lugares de origen.

"Somos más de 100 limeños haciendo cola acá en el aeropuerto, la mayoría vinimos por un par de días y ya vamos más de una semana, ya no tenemos dinero para comer ni para dormir, nos han sacado de nuestros hospedajes, sólo pedimos que nos ayuden", señaló.

Acotó que en su caso son seis personas, que tenían los boletos de avión comprados y pagados pero el Estado de Emergencia Sanitaria no les permitió salir de Cusco como a muchas personas, cita que se acabó el dinero que tenía para pasear y echó mano de sus tarjetas de crédito, que ya están a punto de declinar.

Otro caso es el de la familia Pérez - Vega, que llegó a Cusco bajo la premisa de conocer Machu Picchu, pero nunca lo pudo lograr, la orden de inamovilidad justo recayó sobre ellos cuando tenían comprado su paquete turístico y ahora sólo buscan devolverse a Lima.

"El Gobierno no debió dar este decreto de un día para el otro, hay cientos de familias que no pudimos volver a nuestras ciudades, pensaron en todos menos en quienes no se hallaban en casa, nosotros tratamos de comprar pasajes por avión o bus pero ya no había, todo voló en horas, ahora estamos varados en Cusco", citó.

Al cierre de esta edición las autoridades nacionales discutían tender un puente aéreo o terrestre, empadronaron a los visitantes nacionales y los citaron a las instalaciones del Terminal Terrestre este jueves por la mañana, cuando buses saldrían hacia Lima con resguardo policial, nada está confirmado.