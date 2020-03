Coronavirus: turistas burlan aislamiento social y salen a pasear por las calles de Cusco (VIDEO)

El aislamiento social impuesto por el Gobierno, en medio del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, impide el libre tránsito de cualquier persona, sea local o turista, a fin de evitar la propagación del coronavirus.

Esta disposición fue bien recibida en la mayoría de sectores en Cusco, sin embargo quienes infringieron en mayor número esta normativa fueron los turistas nacionales y extranjeros, quienes salieron a dar paseos a las calles de la Ciudad Imperial pese a la prohibición existente.

La comandante PNP Edith Espejo, jefe de la Comisaría Sectorial de Cusco, citó a Correo que incluso hubieron dos turistas extranjeros detenidos y que se impuso varias órdenes de apercibimiento a establecimientos hoteleros por desacato al decreto de urgencia para frenar el COVID-19.

"Los turistas no son los únicos responsables por salir a las calles, sino los administradores de sus hoteles, que les permiten salir como si no pasara nada, lamentablemente llegaron para vacacionar, pero las condiciones actuales no lo permiten, las normas y leyes son para todos", citó.

Señaló también que pueden caer fuertes sanciones y hasta procesos penales a los administradores hoteleros que den pase libre a sus hospedados para pasear, ya que una vez dentro de sus instalaciones ellos son responsables por su conducta.

"¿Tan difícil es decirles que no pueden salir? si los visitantes se ponen beligerantes que llamen a la Policía, nosotros les haremos entrar en razón, esto no es una cuestión de juego", sentenció.

Por su parte el subprefecto distrital de Cusco, Néstor Larico, mencionó que a estos malos administradores primero se les levantará un acta de apercibimiento por parte de la Policía, luego el trámite pasará al Ministerio Público y finalmente si los implicados no se aperciben ante la ley, esto puede dar pie a un proceso penal.

El segundo día de aislamiento social en Cusco culminó con dos turistas y ocho cusqueños intervenidos, todos fueron trasladados hasta la Comisaría de Cusco, donde permanecieron por espacio de cuatro horas hasta que se les realice el careo correspondiente.

DATO:

-La comisario de Cusco mencionó que los días lunes y martes llevaron a cabo más que todo un trabajo informativo y de concientización, señaló que a partir del día miércoles los operativos y detenciones se darán en mayor número.

