Corredor Minero del sur: Manifestantes citan que no quieren dinero, sólo que la minera se vaya

Hace dos semanas pobladores de la localidad de Ccapacmarca en Chumbivilcas (Cusco), bloquearon la vía nacional conocida como el Corredor Minero del Sur, desde entonces no han abandonado su propósito, y por el contrario, más comunidades, provincias e incluso regiones, se sumarían a esta protesta.

Mario Vallejo, presidente de la comunidad campesina de Ccapacmarca, explicó a Correo que ellos no exigen dinero ni ningún otro tipo de pago, sino que los camiones dejen de circular por lo que ellos consideran sus tierras.

"No queremos plata, sólo queremos que se vayan. Los camiones producen polvareda que contamina nuestros sembríos, ruido que no nos deja vivir en paz y vibraciones que están secando nuestros manantes, queremos recobrar nuestras vidas como eran antes, no queremos más minería", señaló.

También mencionó que el año 2011, cuando MMG Las Bambas inició sus operaciones, ellos se habrían comprometido a instalar un mineroducto, pidiendo licencia de uso de la carretera sólo por dos años, tiempo que según los pobladores, ya ha pasado.

Por su parte, Carlos Monge, presidente del Fudic Ccapacmarca, señaló que llegaron hasta Cusco a fin de solicitar a las autoridades locales mediar por ellos ante el Estado, a fin de terminar con este conflicto.

El poblador aseguró que si bien todo empezó en Ccapacmarca, cada vez más comunidades y distritos se unen a su protesta, incluso dijo que las provincias de Paruro en Cusco y Challhuahuacho en Apurímac se están por plegar a su manifestación.

"La huelga es indefinida y el bloqueo es total. Hasta el momento no ha habido un acercamiento con la mina, ellos se cierran en decir que es una vía nacional y que no podemos bloquearla y los policías nos atacan con bombas y perdigones, aún así seguiremos firmes hasta el final", comentó.

Los pobladores también reclaman por la declaratoria como vía nacional de la ruta PE-3SY, que según ellos es de su propiedad y fue declarada de manera inconsulta y a fin de beneficiar a la minera

Sobre las mesas técnicas y de diálogo que se sostienen actualmente en la provincia de Chumbivilcas, los dirigentes señalaron que no se obtienen resultados positivos hasta el momento y que la dilación en los acuerdos que los beneficie son causa de manifestaciones como los bloqueos actuales.

DATO:

-Los manifestantes bloquearon el Corredor Minero del Sur la tarde del 22 de setiembre último, desde entonces han formado piquetes en distintas partes de la vía, colocando piedras, troncos, montículos de tierra e incluso cavando zanjas para evitar el paso de los vehículos encapsulados.