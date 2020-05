COVID-19: 64 trabajadores del Hospital Regional del Cusco dan positivo a prueba

El médico Félix Hidalgo, director del Hospital Regional del Cusco, confirmó que 64 trabajadores de su nosocomio, entre médicos, enfermeras y personal técnico, dieron positivo para COVID-19 luego de un primer barrido de pruebas.

Esta información la brindó en una conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Dirección Regional de Salud, Cusco, luego que trabajadores de este hospital denunciaran, en días anteriores, el contagio masivo de personal debido a la falta de equipos de protección personal.

A propósito de estas denuncias, el director del nosocomio deslindó responsabilidad señalando que según un monitoreo, el personal del hospital incumple la orden del lavado de manos, además de permanecer más tiempo fuera de casa que de servicio.

"Los trabajadores exigían que se les de el equipo completo al principio de la Fase 2, no es cuestión de dar alegremente los epps, en ese momento no teníamos para todos (...) El personal permanece dos o tres días en el hospital y el resto de días en su casa, el hospital no se puede hacer responsable por esos días o por la falta de lavado de manos", citó.

Luego mencionó que a nivel nacional hay aproximadamente 600 trabajadores de Salud infectados con coronavirus, asegurando que ello no es culpa del Ministerio de Salud.

"Se realizaron 564 pruebas rápidas de las cuales 64 resultaron positivas, pero esta no es una cifra definitiva, qué nos indica que no haya más personal contagiado", finalizó.

Sobre el pedido de cierre del Hospital Regional del Cusco, citó que eso no se puede realizar, porque este nosocomio es el único grande que sigue atendiendo a la población del Cusco y del sur del Perú.

PEDIRÁN LA INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA.

Por su parte, la enfermera, Rosalinda Torres, secretaria general de la Federación de Trabajadores Asistenciales de Cusco culpó a la dirección del Hospital Regional de Cusco por el número de trabajadores contagiados, refiriendo que no fueron dotados de equipos de protección cuando se debía.

"Nosotros solicitamos insumos de protección personal en el momento oportuno, pero no fuimos escuchados, ahora tenemos colegas con COVID-19. Hemos conversamos con el médico Félix Hidalgo pero según él nuestro sindicato no existe, él debería escuchar a todos. Hay cuatro enfermeras en Sala de Operaciones con coronavirus", acotó.

Sobre el panorama de contagios en el interior del hospital más grande de la Región Cusco, la representante de los trabajadores mencionó que la transmisión del COVID-19 en su centro de trabajo no se quedará así y que pedirán la intervención de la Fiscalía Penal de turno.

Sobre el panorama actual en el hospital señaló que el personal de Salud no parará de laborar en medio de esta pandemia, "nuestro trabajo es atender a las personas que están delicadas, es nuestra vocación de servicio, pero tenemos temor, nos han mandado a la guerra sin herramientas y eso no puede ser así", finalizó.

CIFRA:

-Las autoridades de Salud de Cusco han reportado que hasta el momento se han procesado 7 994 muestras de laboratorio, 338 de ellas son positivas para COVID-19 y 7 656 son negativas, de los casos positivos confirmados, 162 de ellos han sido dados de alta epidemiológica y cuatro han fallecido.