COVID-19: médicos renuncian por falta de pago en Andahuaylas

Los médicos de los centros de salud de Nueva Esperanza y Santa María de Chicmo, en Andahuaylas, renunciaron a sus cargos por encontrarse impagos y sin contrato desde enero a la fecha, manifestó el decano del Colegio Medico de Apurímac, José Romero.

Por contacto telefónico la tarde del último domingo, el representante del gremio médico sostuvo que además de la precariedad laboral en que se encuentran los profesionales de la salud son obligados a asistir a los establecimientos sin contar con los equipos de protección personal para enfrentar la infección.

Romero no descartó que esta situación se repita en otros centros de salud de esta provincia, lamentando el maltrato que son expuestos los médicos por parte de la Disa Chanka II en un momento bastante crítico para la región.

“Esto es un maltrato a los médicos que trabajan en esta parte de la región sin contrato e impagos desde enero, febrero y marzo con un sueldo irrisorio de 3,100 soles. En Nueva Esperanza donde se detectaron tres casos de Covid19, actualmente no hay médico y el lugar más cercano que es Santa María de Chicmo, la doctora ha renunciado…”, aseveró.

Cabe precisar, pese a los reiterados intentos por establecer contacto con el director de la Disa Chanka II, Julio Rosario González para que aclare sobre estas renuncias, no fue posible recoger sus declaraciones.

RECOMIENDAN BARRIDO.

De otro lado, el decano recomendó que en Nueva Esperanza donde se confirmó tres casos de Covid 19, se realice un barrido con la prueba rápida a toda la población a fin de identificar la magnitud del contagio en esta localidad.

Para el profesional es más urgente que se realice el “testeo” a los pobladores de Nueva Esperanza y no solo se organice el cerco epidemiológico o exija la cuarentena comunitaria que son acciones paralelas a la toma de muestras rápidas.

Sobre el caso del indigente en Abancay que en la prueba rápida dio positivo y luego en la molecular tuvo resultado negativo para la enfermedad, el decano precisó que no debía “bajarse la guardia” sino, estar vigilantes los próximos días toda vez que podrían presentarse casos positivos.

“No podemos estar tranquilos (como dijo el gobernador) y no podemos bajar la guardia… eso podríamos decir cuando pase una o dos semanas y ningún caso se haya confirmado, entonces recién diremos con seguridad que fue un falso positivo lo del indigente”, aseveró.

Otro profesional que expresó su desacuerdo por la forma cómo se maneja la contención del coronavirus en Apurímac ante la ausencia de especialistas epidemiólogos, es el médico

neurólogo y exdirector de Epidemiologia de la Diresa, César Huallpa, quien emplazó al gobernador Baltazar Lantarón de causar zozobra en la población.

“Las pruebas rápidas positivas de IgG indican que se le captó en la parte final de la infección y son casos leves, no significa que una prueba molecular PCR-tr negativa descarte la infección. Lo que debe hacerse hoy es una búsqueda más activa de los contactos de estos casos positivos de prueba rápida de hace 21 días atrás. Hasta cuándo no vamos a entender que se trata de un virus de rápida diseminación si no se toman medidas de contención epidémica”, precisa Huallpa en su cuenta de Facebook.

Hace unas horas Baltazar Lantarón anunció que a la fecha se distribuyó 700 pruebas rápidas a todas las redes y hospitales del sector Salud, además de otras 2 000 pruebas que tiene Essalud Apurímac.

Sin embargo, en su reporte diario no diferencia el número de pruebas rápidas y pruebas moleculares tomadas. A la fecha son cinco los casos confirmados de Covid 19 en Apurímac, de los cuales según el gobernador se encuentran estables y dos en recuperación.