Mientras la población continúa desobedeciendo y desacatando las órdenes de inamovilidad, distanciamiento, uso de equipos de protección y otros, el número de pacientes con coronavirus va en franco aumento a nivel nacional. Según la última alerta emitida por el Estado, regiones como Cusco se hallan en riesgo moderado de incremento de COVID-19 y los estragos de una segunda ola de la epidemia ya se dejan sentir.

Es así que para el último jueves 14 de enero, los tres principales hospitales de Cusco: Regional, Lorena y EsSalud, se quedaron sin camas UCI - COVID-19 disponibles, develando el grave riesgo que padecen ahora los pobladores que se contagiaron con el virus.

Según reveló el médico Renzo Vargas, director adjunto del Hospital Antonio Lorena del Cusco, un plan para la ampliación de todos los servicios del nosocomio, incluyendo la Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes con coronavirus, se están desarrollando aceleradamente, pero de momento, las únicas cuatro camas UCI con que contaban ya están ocupadas.

“En este momento tenemos cuatro pacientes en nuestras cuatro camas UCI disponibles, no tenemos mayor capacidad (...) Según el último reporte ya no habían camas disponibles en ninguno de los tres hospitales, esto me preocupa, es una necesidad ampliar las atenciones, es una necesidad tener no solo camas, sino personal que pueda atender a los pacientes, las UCIs no se manejan sólo con camas, sino con personal, ventiladores, monitores, aspiradores, etc.”, señaló el especialista.

El médico citó que a diario reciben el informe de las camas vacantes en los tres hospitales de Cusco, para así realizar la distribución de pacientes crónicos según la capacidad de cada nosocomio, sin embargo según el último reporte, ninguno de los hospitales ya contaba con camas UCI - COVID-19.

Esta información fue refrendada desde el Hospital Regional del Cusco, donde, de cinco camas disponibles, todas ya estaban al tope. Igual escenario se vive en el Hospital Adolfo Guevara - EsSalud, donde se instalaron 11 camas UCI, todas ocupadas de momento.

Si bien la Sala Situacional del Comando COVID-19 muestra una cifra superior de camas en los hospitales Regional y Lorena, desde estos nosocomios indican que el número de camas tiende a disminuir, debido a la avería de algún componente de las camas UCI o por falta de personal, por ejemplo en el Hospital Regional se podrían tener hasta 15 camas UCI, pero no se cuenta con el número necesario de emergencistas y uciólogos.

DATO:

- Recientemente el Gobierno Regional de Cusco y la empresa contratista visitaron las instalaciones del Hospital Antonio Lorena a fin de revisar el avance de las obras físicas de ampliación de infraestructura. Se supo que estás estarían listas en el lapso de una semana, sólo estarían pendientes las pruebas de oxígeno, aire acondicionado y equipamiento en cuidados intensivos e intermedios.

CIFRAS:

- 79 167 Casos positivos de coronavirus se registraron en Cusco según los últimos reportes, de los cuales 1 355 fallecieron, 3 650 fueron dados de alta hospitalaria y 77 647 fueron dados de alta epidemiológica.