Hasta el momento Cusco se halla con 5 142 infectados y 81 fallecidos con COVID-19, y según muestran las estadísticas, lo peor está por venir, en medio de un panorama de franco desorden e incumplimiento del aislamiento social preventivo.

Las cifras no mienten, y a diario los casos positivos aumentan en más de 200, llegando a coparse los servicios de atención de pacientes críticos, como señaló el médico Víctor del Carpio, presidente del Comando COVID-19 en Cusco.

"Estamos a punto de colapso en UCI del EsSalud y del Hospital Regional, hemos conversado con el director del Hospital Lorena, que se ha comprometido a aumentar 20 camas para cuidado intermedio y dos de UCI", señaló.

Recordemos que en todo Cusco solamente hay 24 camas para UCI críticos, siendo este número más que insuficiente, por lo que las autoridades buscan la instalación de más camas implementadas con ventiladores, monitores y todos los equipos para enfrentar los espasmos del coronavirus.

Según el funcionario, EsSalud Cusco va a recibir 10 camas UCI que estuvieron pendientes tras un acuerdo con el Comando COVID-19 Nacional, "vamos a insistir para que se cumpla el ofrecimiento de las 100 camas, hecho por el propio presidente Vizcarra y así tener 300 camas para cuidados intermedios en la ciudad".





LA CONVENCIÓN ENTRA EN CUARENTENA SECA

Días atrás, el Comando COVID-19 de Cusco y la Municipalidad Provincial de La Convención, acordaron poner en cuarentena rígida a toda esta provincia, con el propósito de frenar los casos de coronavirus, ya que, después de Cusco, es la zona donde se tienen más contagios, 1 110 hasta el momento.

De esta manera el Comando COVID-19 de Cusco se está trasladando hasta la ciudad de Quillabamba para supervisar el inicio de esta nueva cuarentena, programado para el miércoles 22 de julio, el médico Víctor del Carpio, mencionó que llevarán con ellos equipos y pruebas rápidas a fin de tamizar a un mayor volumen de personas.

"La cuarentena es una medida que hay que tomar con prudencia, no es que se entra en cuarentena porque se nos ocurre, las autoridades provinciales deben asumir la responsabilidad de cuidar sus mercados, transporte terrestre, evitar las aglomeraciones, etc. Si no nada de esto funcionará", acotó.

Semanas atrás, en su primera y única visita a Cusco desde que comenzó la pandemia del coronavirus, el presidente Martín Vizcarra prometió que enviaría a Cusco 100 camas para pacientes COVID-19, para que sean repartidas entre las provincias de Canchis y La Convención, además de implementar otras 100 camas en el Hospital EsSalud Cusco.

VIDEO RECOMENDADO

La mansión de Paula Manzanal

La mansión de Paula Manzanal