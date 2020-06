Cusco: médicos y trabajadores del Hospital Antonio Lorena protestan por construcción de nuevo local

Los cusqueños no están dispuestos a seguir aguantando más dilaciones para la conclusión de la construcción del Hospital Antonio Lorena, obra abandonada desde el 2015, que de no ser por fuertes actos de corrupción, ahora serviría para atender a miles de pacientes provenientes no solamente de la Región Imperial, sino de Apurímac, Madre de Dios y Puno.

En medio de la crisis nacional y regional por la pandemia del coronavirus, en Cusco hay una obra fantasma, un hospital de 200 millones de dólares que nunca fue concluido y que dejó a sus trabajadores y pacientes en un pobre hospital de contingencia, donde increíblemente se instaló la Unidad de Cuidados Intensivos COVID-19 del Cusco.

Es así que el último lunes, trabajadores de este nosocomio protestaron en las puertas de acceso al hospital temporal, exigiendo la firma del contrato de estado a estado, por el cual el Gobierno de Francia se encargará de la construcción del anhelado centro hospitalario.

En palabras del director del Hospital Antonio Lorena, Abel Paucarmayta, el nosocomio de contingencia en el que trabajan ya no da para más, los trasladaron ahí por unos meses, mientras la brasilera OAS construía la nueva infraestructura, sin embargo ya van ocho años en el lugar, y tanto los pacientes, como los profesionales en Salud ya no pueden seguir en esas condiciones.

"Exigimos la inmediata firma del contrato para la asistencia técnica en la ejecución del proyecto 'Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de Los Servicios de Salud en el nuevo Hospital Antonio Lorena', esta firma tiene que ser de manera inmediata como parte de la reactivación económica de Cusco", señaló.

Sobre la atención actual de pacientes críticos con COVID-19, refirió que su personal hace denodados esfuerzos para luchar por la vida de los enfermos y que a pesar de las limitaciones que tienen todos los pacientes adultos mayores que tenían en UCI han sido dados de alta y retornaron a sus hogares tras vencer el virus.

PROTESTA PREVENTIVA.

El representante del Cuerpo Médico del Hospital Antonio Lorena, Jimmy Flores, manifestó que esta manifestación es solamente una medida preventiva para exigir respuestas al Estado respecto a la firma del contrato y que de no obtener una respuesta inmediata procederán de manera más radical.

Según el médico, Cusco tampoco está incluido dentro de la reciente publicación de documentos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en mayo del 2020, donde se da prioridad a partidas para hospitales a nivel nacional. Citó que de todo Cusco solamente incluyeron al Hospital de Quillabamba.

Para este martes por la tarde el Comité de Gestión Institucional del Hospital Antonio Lorena, que reúnen a trabajadores y colaboradores del nosocomio, tiene pactada una reunión de urgencia a fin de determinar las acciones de fuerza que van a desarrollar en los siguientes días, probablemente un grupo esté viajando a la capital de la República junto a autoridades cusqueña.

VIAJAN A LIMA.

Sobre el tema, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, declaró que todo Cusco está unido en el propósito de conseguir de una buena vez la firma del contrato que de inicio a las labores en el hospital cusqueño y que para lograr este objetivo una comisión viajará a Lima este miércoles 24 de junio.

El mandamás regional mencionó que la comitiva, integrada por autoridades, representantes de gremios y federaciones de trabajadores en Salud, iba a viajar este lunes, sin embargo entabló conversación con el presidente Martín Vizcarra, quien le mencionó que la firma se estaría dando este fin de semana, por lo que viajarán a media semana a modo de ejercer presión.

"He hablado con el presidente de la República y él me va a enviar un cronograma, la semana pasada he estado en comunicación con el embajador de Francia y con el Minsa, esta semana se firma el contrato de estado a estado sí o sí", acotó.

Según Benavente García el contrato debía de haberse firmado hace mucho tiempo porque las condiciones ya estaban dadas, pero debido a la pandemia del coronavirus y las nuevas disposiciones del Gobierno Central, el acto se pospuso irremediablemente.

Según el acuerdo pactado con el Estado de Francia, que le ganó a Canadá en el concurso para la edificación del hospital, las labores estarían concluidas en un plazo no mayor a 14 meses desde el reinicio de obras, esto significaría que las instalaciones estrían listas antes del 2021.

Inicialmente el nuevo Hospital Antonio Lorena del Cusco debía ser edificado por un aglutinado de firmas que comprendía a la brasileña OAS, cuyos representantes fueron acusados de entregar coimas a funcionarios peruanos. Finalmente la obra se abandonó el 2015 a un 43% de avance, actualmente hay cuatro procesos arbitrales que pesan sobre la edificación del esperado nosocomio cusqueño.

*Texto/Fotos: J. Sequeiros.