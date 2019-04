Dictan prisión preventiva a policías acusados de robo y secuestro

Síguenos en Facebook

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Andahuaylas, Abel Meléndez Caballero, ordenó nueve meses de prisión preventiva para cuatro policías en actividad acusados de robo agravado y secuestro.

Se trata de los efectivos SO 2da. PNP Wilson Ramiro Condori Paucar (30), SO 3ra. PNP Bruno Enciso Orosco (25), SO 3ra. PNP Alex Viguria Altamirano (26) y el SO 3ra. PNP Héctor Raúl Quinteros Peralta (28), este último cabecilla y organizador del asalto, fueron recluidos en el penal de Andahuaylas.

Todos ellos son acusados por los delitos de robo agravado, asalto en banda y secuestro registrado el pasado 20 de marzo en agravio de Reynaldo Naveros Huamán (45), a quien le arrebataron la suma de 18 mil dólares americanos.

La decisión fue tomada la tarde del último domingo en audiencia de pedido de prisión preventiva sustentada por el fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Provincial de Andahuaylas, Hernán Warthon Quintanilla.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, la banda de policías encabezada por el SO Quinteros Peralta perseguía en varios vehículos (uno policial y otros dos particulares) al agraviado. Tras ser interceptado en una arteria de la ciudad de Andahuaylas fue obligado a dirigir el automóvil que conducía hasta el sector de Aranjuez, en Talavera.

En el lugar los policías que llevaban puestos chalecos de la Unidad de Requisitorias, aparentaron un operativo policial amenazando con sus armas de fuego a Reynaldo Naveros exigiéndole que les entregue la fuerte suma de dinero (18 mil dólares americanos).

Otros dos efectivos policiales se encuentran actualmente prófugos y con paradero desconocido. Estos fueron identificados como los SO 2da. PNP Edwin Quispe Peralta (27) y Luis Jaicol González González (23), respectivamente.

Los seis policías involucrados en este robo cumplían servicio activo en las comisarías de Santa María de Chicmo, Uripa y el Escuadrón de Emergencia de Andahuaylas.