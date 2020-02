"El coronavirus tiene que llegar a Cusco en algún momento"

El coronavirus ya se instaló en Sudamérica, y mientras más casos sospechosos se reportan en países vecinos y en el propio Perú, una de las puertas de acceso a nuestro país sería Cusco, al ser el principal destino turístico y punto de llegada de miles de visitantes día a día.



"La expansión de esta enfermedad cada vez está afectando a más países y todo parecería indicar que en algún momento tiene que llegar a Cusco. Los flujos migratorios cada vez son más intensos, hoy estamos aquí, mañana en China o alguien que esté en China llega a Cusco", señaló.

También indicó que, sin bien esta enfermedad en la mayoría de los casos muestra signos y síntomas de alerta hay casos asintomáticos, los cuales deben ser especialmente tratados, insistiendo en un estricto control epidemiológico en terminales terrestres y aeropuertos.

AMBIENTES AISLADOS EN EL AEROPUERTO DE CUSCO.

Si bien no se ha reportado ningún caso confirmado de coronavirus en Cusco, la Dirección Regional de Salud ha dispuesto la contingencia necesaria en caso de tener pacientes positivos, como la preparación de ambientes de aislamiento dentro del Aeropuerto Alejandro Velasco, Terminal Terrestre de Cusco, Hospital Regional y Hospital Antonio Lorena.

"El personal de salud se encuentra vigilante ante cualquier eventualidad de la enfermedad, así mismo se reitera a la población en general que la única forma de prevenir el coronavirus es lavándose las manos con agua y jabón por lo menos 10 veces al día o cada vez que se entre en contacto con objetos contaminados", citó el funcionario.

A su vez recomendó hacer práctica de la llamada etiqueta respiratoria, como usar el antebrazo o un pañuelo desechable al momento de toser y estornudar; mencionó también que el uso de mascarillas y alcohol en gel no son necesarios en personas que no presenten síntomas respiratorios, por lo que recomendó a la población no dejarse llevar por información inexacta que se propala sobre todo en redes sociales.