El imperio contraataca: Cienciano se juega la vida hoy frente al Santos FC en Cusco (FOTOS)

Para los cusqueños Cienciano es más que un equipo, es casi un patrimonio, y frente al partido de hoy, que puede devolver al 'Papá' a la Liga 1, Cusco es un loquerío; locales y turistas en las calles visitiendo las sedas de la escuadra roja, grupos de hinchas vivando por doquier y la ciudad abanderada de canto a canto, es que Cienciano despierta ese tipo de pasión en el hincha local, que sufre por ver a l rojo de Cusco en Primera División desde el 2015, cuando fue descendido por un tema de deudas.

Clara muestra del apoyo al 'Papá' es que las 30 mil entradas que se pusieron a disposición para el Cienciano – Santos FC, se agotaron en un par de horas, la gente incluso acampó a las afueras de los puntos de venta a fin de conseguir boletos, para hoy el ingreso de taquilla está asegurado al 100% para Cienciano, aunque existen muchos problemas por el tema de reventa.

Sobre el estadio Inca Garcilaso de La Vega, en la víspera hubo una reunión de autoridades de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y municipio en la misma puerta del coloso, donde dieron a conocer la instalación de tres anillos de seguridad en inmediaciones del recinto deportivo, ya que el partido ha sido declarado de alto riesgo por la FPFP.

“En el interior del estadio habrán 900 policías y en inmediaciones otros 600, además haremos escoltas a los buses de los jugadores desde su punto de concentración y volaremos drones antes durante y después del encuentro”, citó a Correo el general PNP Héctor Loayza, jefe de la Policía en Cusco.

LOS JUGADORES.

En medio de un clima de alegría, esperanza, pero también de bastante tensión, todo parece manejarse con tranquilidad en la interna del club cusqueño, fue el DT Marcelo Grioni el encargado de ponerle paños fríos a la situación desde un primer momento, asegurando que aún no han ganado nada y que la mejor estrategia para un partido de esta envergadura es mantener la calma en todo de principio a fin.

Sobre la oncena que saltará al verde del Garcilaso de La Vega, el estratega imperial no se atrevió a dar nombres, citó que la conformación podría variar un poco debido a una reciente lesión de Hember Valencia, que lo deja fuera de la final, haciendo hincapié en que todos los jugadores están aptos para afrontar el reto de ingresar a la cancha en cualquier momento.

Una de las mejores cartas con las que cuenta Cienciano es Juan Romagnoli, que mojó en las redes del Juan Aurich en el último encuentro que catapultó a los rojos a la final de la Liga 2. El argentino secundó las palabras de su técnico indicando que todo el grupo está mentalmente preparago para ganar y que no se sienten triunfantes por estar en casa, sino al contrario, saldrán con mucho respeto y cautela a enfrentar al Santos FC de Nasca.

“Tenemos confianza, pero no estamos confiados”, es tal vez una de las frases que caló más hondo en estos últimos días de preparación ante la final del domingo, la misma que fue la sentenciada por Rudy Palomino, el mediocampista cusqueño, quien junto a Edisson Kuncho son las dos cartas de presentación locales y en quienes el aficionado cusqueño tiene puesta toda su esperanza.

UNA FINAL DE CANDELA.

El marco para Cienciano y Santos FC es el mismo, ambos llegan a la final con 41 puntos y sólo dependerá de ellos campeonar y ascender a la Liga 1, sin embargo los escenarios para esta final son varios y complejos. Por ejemplo si Cienciano y Santos empatan el Alianza Atlético puede ser campeón, o también puede haber un triple empate en el primer lugar con 42 unidades si Cienciano y Santos empatan, Juan Aurich gana y Alianza Atlético pierde.

Sin banderas, ni instrumentos, ni caras pintadas. Desde la Prefectura de Cusco se dispuso que para este encuentro, por ser declarado de alto riesgo, se extremen las medidas de seguridad para los asistentes, por ello no podrán ingresar banderolas, instrumentos musicales ni podrán acceder con los rostros pintados, además no se podrá portar periódicos ni botallas con ningún contenido y los varones no deberán asistir portando correas.

CIFRAS

-30 Mil entradas se pusieron a la venta, las mismas que se agotaron durante la mañana del último jueves

-900 Policías se instalarán en puntos estratégicos del Inca Garcilaso de La Vega, ellos asegurarán el escenario apoyados de un sistema de vídeovigilancia cerrado y drones.

DATOS

-Cienciano fue el campeón de la Copa Sudamericana el 2003 y campeón de la Recopa Sudamericana el 2004, hasta ahora son los máximos galardones que ha obtenido un equipo de fútbol nacional.

-Actualmente Cienciano ocupa el primer lugar en el ránking equipos peruanos de la déceda según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), ocupando el puesto 84 a nivel mundial con 1 106 puntos.