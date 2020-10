Los complejos arqueológicos más importantes de Cusco ya reabrieron, y el Santuario Histórico de Machu Picchu está pronto a hacerlo, generando el tránsito de miles de turistas locales, que llegan hasta estos atractivos en el marco de la tan ansiada reactivación turística y económica en Cusco.

Frente a ello, el profesor Juan Quispe, conocido por interpretar a personajes históricos para dar mensajes de aliento y reflexión, llamó la atención de estos nuevos visitantes, pidiendo cordura y calma a la hora de trasladarse con sus familias hasta los distintos atractivos turísticos.

Desde el antiguo Templo de Qorikancha e interpretando al Inca Pachacúteq, solicitó no tomar esta reactivación económica y reapertura de los atractivos como un pase libre para irrespetar la normativa vigente de de bioseguridad y distanciamiento social, a la par de no dañar el legado que dejaron nuestros antepasados.

“Queridos qosqorunas, he visto que han vuelto a visitar mis templos y complejos arqueológicos, y los felicito. Pero también he descubierto pintas y atentados que se hicieron contra muros incas, esto me molesta mucho. Todos deben entender que como invitados deben respetar el patrimonio y cuidarlo como si fuera vuestra propia casa, también les pido no descuidarse y olvidarse del coronavirus, es un enemigo que debemos vencer”, señaló.

(Foto: AFP)

Desde el 15 de octubre, el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Pisaq, Ollantaytambo, Chinchero, Tipón, Moray y Pikillaqta reabrieron al turismo, en una primera fase enteramente local, que luego dará paso a las visitas nacionales y posteriormente extranjeras.

El Ministerio de Cultura decidió reabrir el acceso a estos parques arqueológicos de manera gratuita, siempre y cuando los visitantes cumplan con los protocolos de bioseguridad de orden, como portar mascarillas, protectores faciales y respetar el distanciamiento mínimo durante el recorrido de los sitios turísticos.

A partir del 01 de noviembre la maravilla mundial, Machu Picchu, volverá a recibir turistas, pero sólo a un 30% de su capacidad, vale decir 665 visitantes por día, cabe indicar que la entrada será gratuita, pero la reserva de tickets sin costo ya llegó a su tope.

DATO:

-En una visita de inspección que realizó el subprefecto distrital de Cusco, juntamente a autoridades de Cultura y Salud, se descubrieron daños al patrimonio en muros del antiguo Templo de Incaroca y en el propio Sacsayhuamán. Si bien los daños fueron hechos tiempo atrás, la manera cómo se realizaron evita que puedan ser borrados, constituyéndose como daños permanentes al patrimonio de todos los peruanos.