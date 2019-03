En Cusco se registra aumento de personas con enfermedades renales crónicas

Síguenos en Facebook

Este jueves 14 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, cuyo propósito busca sensibilizar a la población para tomar consciencia acerca de la prevención de enfermedades renales crónicas, cuya incidencia se incrementa cada vez más en nuestro medio, precisó así el medico Marco Javier Quispe, especialista en nefrología del Hospital Regional del Cusco.

“Cada vez más personas sufren de enfermedades renales crónicas, reflejada en las atenciones que se dan en los hospitales y particularmente en el Hospital Regional del Cusco”, precisó el especialista, al tiempo de resaltar que en esta fecha se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir tratamientos limitados a la hemodiálisis o al trasplante.

El servicio de nefrología del Hospital Regional del Cusco, este jueves en la mañana, instalará una carpa en sus exteriores para realizar una campaña de proyección a la comunidad, a fin de brindar información relacionada al tratamiento temprano de la enfermedad renal y fortalecer la prevención.

Los riñones son órganos vitales que realizan funciones de filtrar y eliminar aquellas toxinas como la urea, la creatinina, el fósforo y el potasio a través de la orina, con la finalidad de liberar al organismo de ellas y generar un óptimo funcionamiento; mantiene el balance de agua y concentración de minerales en la sangre, entre otros.

El deterioro de los riñones ocurre generalmente de manera silenciosa y gradual, muchas veces las enfermedades renales pueden pasar desapercibida por muchos años, debido a que los síntomas no se notan, ya que el riñón es un órgano que no tiene nervios como cualquier otra parte del cuerpo; sin embargo, es bueno estar atentos si hay cambio de color y consistencia de la orina, hinchazón en las manos y los pies, presencia de dolor, etc.

La mejor manera de prevenir males renales es a través de la actividad física, hábitos alimenticios saludables, control de hipertensión y diabetes, exámenes de sangre y orina de acuerdo a indicaciones del médico. Si queremos riñones saludables es importante el consumo de agua, reducir el consumo de sal y un control médico periódico. El hospital de la avenida La Cultura cuenta con médicos especialistas en nefrología, que atienden de lunes sábado en las mañanas, precisó el médico Marco Javier Quispe.

Cuando el riñón pierde su función causado por traumas, ‘shock’, eclampsia, intoxicaciones, etc. y se recupera cuando las causas agudas desaparecen, se llama insuficiencia renal aguda. Cuando la función renal se pierde por alrededor de tres meses, entonces hablamos de insuficiencia renal crónica y sus causas más comunes son la diabetes y la hipertensión.