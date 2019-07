Exalcaldes de Andahuaylas Oscar Rojas y Narciso Campos están prófugos de la justicia

Síguenos en Facebook

Los rostros de los exalcaldes de Andahuaylas Oscar Rojas Palomino y Narciso Campos Truyenque actualmente en la condición de prófugos de la justicia y con requisitorias vigentes aún no son difundidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Fuentes policiales aseguraron que esto se debe porque hasta el momento la instancia judicial respectiva no presentó la solicitud al Ministerio del Interior para que sean incorporados en el referido portal.

El exalcalde Oscar Rojas Palomino (2011- 2014) fue condenado a siete años de cárcel y al pago de una reparación civil de S/ 5 millones tras haber agotado todas las instancias judiciales, ordenándose su captura e internamiento en el penal que designe el INPE.

Rojas fue condenado por el delito de concusión agravada junto a sus excolaboradores Deivis Domínguez del Pozo, Carlos Manuel Ramírez Huamán Rober Alexander Valer Miranda y Rafael Eustaquio Quispe.

Desde entonces el expresidente de LLankasun Kuska se encuentra no habido y con paradero desconocido, aunque algunas personas, afirman que lo han visto desplazándose en un auto particular que no es de su propiedad.

El también exalcalde de la capital Chanka, Narciso Campos Truyenque (2015 – 2018), optó por burlarse de la justicia y evadir la prisión preventiva de 18 meses dictada recientemente por el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac.

Campos Truyenque es acusado por los delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo impropio por irregularidades cometidas en la ejecución de una vía vecinal valorizada en 5 millones 888 mil soles.

Según fuentes extraoficiales, el exalcalde andahuaylino habría fugado hacía Bolivia por Madre de Dios apenas tomó conocimiento que no saldría librado de esta grave acusación por delitos de corrupción. Sobre él hay otros procesos penales en curso.