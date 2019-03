Las Bambas: Gobernador de Apurímac deslinda lazos con los hermanos Chávez Sotelo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, se halla en la zona de conflicto minero por Las Bambas. En el lugar dio a conocer la posición del ente que representa y de la mayoría de alcaldes de Cotabambas, con quienes se reunió en la víspera.

Mencionó que acordaron no desbloquear el Corredor Minero del Sur en la zona de Yavi Yavi, hasta que las autoridades peruanas no decidan liberar al presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, quien fue detenido el jueves pasado junto a sus dos asesores, los hermanos, Frank y Jorge Chávez Sotelo.

Y justamente estos dos asesores fueron vinculados con el gobernador regional de Apurímac, quien aprovechó para desmentir el hecho, citando que a ellos los conoce pero no los ve hace muchos años.

"A los asesores hace 30, 40 años no los veo, no los he recibido en mi oficina ni los he visitado, tengo que negar eso totalmente", citó.

Luego pidió no tergiversar la información citando que desde Challhuahuacho sólo buscan facilitar el diálogo entre los pobladores de Fuerabamba con el Ejecutivo.