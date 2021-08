Luego que un programa nacional de investigación removiera aún más el caso ‘asesorías fantasma’ en el Gobierno Regional Cusco, la primera autoridad de esta región, Jean Paul Benavente, se vio obligado a salir al frente junto al procurador público de Cusco, Pedro Galicia, a fin de deslindar los cargos en su contra, mencionando que él no puede estar detrás de todas las contrataciones que se hacen en el Gore y que en este caso se denunciará a quien se tenga que denunciar.

Estas declaraciones las brindó el último martes por la mañana desde las instalaciones del Gore Cusco, ente que se ha visto en el ojo de la tormenta debido al presunto caso de capacitaciones y órdenes de servicio que nunca se habrían llevado a cabo, y por las que se pagaron más de 140 mil soles a diversas personas, sobre todo guardaespaldas.

El caso tomó un nuevo giro debido a la declaración de tres aspirantes a colaboradores eficaces, uno de ellos, signado con el código: 03-2021-1, señala a Joseph Benavente, efectivo del orden, sobrino y guardaespaldas del propio gobernador regional, como la pieza clave en el movimiento de asesorías y entrenamientos a funcionarios regionales que se pagaron, pero no se habrían realizado.

Según la investigación que se realizó dentro del ente regional y que por la que incluso ya se remitieron documentos al Ministerio Público, junto a una denuncia, las capacitaciones fantasma tenían firma de asistencia de personal, pero al cotejar estas firmas con la Reniec, no coincidían con sus nombres, habiendo sido falsificadas a fin de hacer parecer salones llenos de capacitados.

JEAN PAUL BENAVENTE DECLARA.

Esta situación ha caído con toda su fuerza sobre los hombros del gobernador regional de Cusco, toda vez que una de las personas comprometidas y sindicadas en el presunto fraude, es su sobrino, Joseph Benavente.

“Este gobierno regional, con los errores que pueda tener, porque nadie es perfecto, va a actuar en el marco de la ley para denunciar a quien se tenga que denunciar y va a actuar de manera transparente, para ello el procurador ya ha iniciado las denuncias del caso por omisión de funciones y otros, errores de la administración pública que sí se tienen que sancionar”, señaló.

Luego mencionó que estos traspiés en una gestión regional no se deben ‘personalizar’ en el gobernador regional, sino saber diferenciar a los funcionarios que cometen errores y no ‘confundirlos’ con los que no.

Por su parte Pedro Galicia, procurador público del Cusco, refirió que en el caso de los servicios de consultoría ya presentaron la denuncia respectiva y que hay una cadena penal de responsabilidad de algunos funcionarios que ya han sido denunciados ante el Ministerio Público y que será la Fiscalía la que se encargue de analizar e investigar estos casos

CIFRA:

- 12 Funcionarios del Gobierno Regional del Cusco f ueron denunciados por presuntas contrataciones irregulares en 05 consultorías investigadas , de las cuales, 03 referidas a adiestramientos fueron denunciadas ante las instancias correspondientes.