Hoy inicia juicio oral a presuntos homicidas de la turista Nathaly Salazar en Cusco (FOTOS)

Hoy a partir de las 14:00 horas en Urubamba - Cusco, se inicia el juicio oral a Luzgardo Pillco (21) y Jainor Huillca (19), presuntos homicidas de la turista española Nathaly Salazar, quien desapareció el dos de enero del 2018 y cuyos restos no son hallados hasta el momento.

El fiscal Rubén Calcina deberá mostrar los elementos de convicción pertinentes al juez Eber Torres del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Urubamba, quien llevará a cabo un denominado juicio rápido en la Segunda Sala Penal del Juzgado Mixto de Urubamba.

A dos años de la desaparición de Nathaly, la última etapa del juicio a los dos presuntos asesinos de la turista, está a punto de comenzar. Luzgardo Pillco y Jainor Huillca, trabajadores del lugar donde desapareció Nathaly, deberán responder ante las autoridades peruanas sobre la muerte y desaparición de la extranjera, en medio de un caso con muchos vicios e incongruencias hasta el momento.

En declaraciones exclusivas para Correo, Alexandra Ayala, madre de la desaparecida, mencionó que la teoría de que Nathaly se accidentó cuando practicaba la tirolesa y que su cuerpo fue arrojado al río Vilcanota, es sólo una coartada para que los homicidas no reciban la pena que corresponde, ya que si no hay cuerpo, no hay delito, o en su defecto la condena es mucho menor.

"A mi hija la raptaron, la violaron y la mataron, no tenemos dudas al respecto, pero la impericia de las autoridades peruanas ha hecho que no se tomen en cuenta declaraciones fundamentales en este caso y pruebas que desbaratan la versión de los detenidos", citó.