Hoy reinician búsqueda de la turista Nathaly Salazar en Cusco (FOTOS)

Las autoridades peruanas establecieron el dos de enero del 2018, como el día en que la turista española Nathaly Salazar Ayala desapareció en la localidad de Maras - Cusco.

A partir de esa fecha se han llevado innumerables operaciones de búsqueda y rescate, las mismas que no han arrojado resultados positivos hasta la fecha, ya que las autoridades no han podido hallar a la desaparecida o en su defecto su cuerpo o sus pertenencias.

TRAS LOS PASOS DE NATHALY

Alexandra Ayala es la madre de la Nathaly, la ecuatoriana nacionalizada española acaba de llegar a Cusco para encabezar, una vez más, las labores de reconocimiento en el Valle Sagrado de Los Incas, lugar de donde su hija nunca regresó.

La extranjera indició a Correo que hoy jueves se reinicia la búsqueda de su hija en base a nueva información que su familia tiene y que ya compartió con la Policía.

"Tenemos un par de pistas que no pueden ser reveladas, esperamos que esta vez si logremos encontrar, por lo menos, el cuerpo de Nathaly, queremos llevárnosla con nosotros, no queremos que se quede aquí, perdida", citó entre lágrimas.

RESIGNADOS A NO HALLAR JUSTICIA.

Alexandra también menciona que después de haber pasado tantas penas y frustraciones en el caso de su hija, esta vez ellos ya no buscan culpables, ni castigos ni reprimendas, solamente quieren encontrar a su hija para obtener la paz que tanto necesitan.

"A estas alturas ya no nos interesa que se procese a los implicados, solamente queremos encontrar a nuestra pequeña, llevarla de vuelta a España y darle cristiana sepultura, hemos pasado por tanto que ya estamos cansados, cansados de la indiferencia de la gente y del poco accionar de las autoridades peruanas", señaló Marcelo Salazar, padre de la desaparecida.

IMPLICADOS NO COOPERAN.

Tras la desaparición de la visitante, la Policía logró dar con el paradero de Jainor Huillca y Luzgardo Pillco, trabajadores de una empresa de turismo donde la española habría perdido la vida para posteriormente ser arrojada al río Vilcanota.

Esta teoría no cuadra para los padres de Nathaly, ya que hasta el momento ningún rastro ni resto de la turista fue hallado "ellos saben que si no hay cuerpo no hay delito, por eso no revelan qué le hicieron a mi hija en verdad o dónde la enterraron", cita Alexandra.

Correo se comunicó con el coronel PNP Manuel Valer, jefe de la División de Investigación de Crímenes - Divincri de Cusco, quien corroboró que el día de hoy sale un equipo especializado junto a la familia de la desaparecida, a fin de buscar más pistas.

GRAVE DENUNCIA.

Los padres de la desaparecida señalaron también que el sistema de investigación peruano es muy lento y tiene muchas fallas, por ejemplo mencionaron que hasta ahora no se tienen los resultados de unas pruebas de ADN que se tomaron a restos hallados en el vehículo de uno de los implicados.

Estas pruebas corroborarían o no que el cuerpo de Nathaly fue trasladado en esa unidad, sin embargo los resultados no son emitidos desde la ciudad de Lima desde abril del año pasado, "¿cómo es posible que unos resultados de ADN no puedan ser enviados en más de un año? ¿cómo explican eso? realmente es un atropello la impartición de justicia en el Perú", finalizó Marcelo Salazar.

DATO:

-Según los detenidos, que se hallan en el penal Qenccoro de Cusco, lanzaron el cuerpo de Nathaly al río Vilcanota, a fin de no ser culpados por su muerte tras tener un accidente practicando la tirolesa. Hasta el momento no se hallaron dichos restos ni evidencia de que esto haya pasado. De tener cualquier información comunicarse al 105 o a la comisaría de la Policía más cercana.