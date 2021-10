#EsHoraDeCumplir es la campaña que impulsan adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país para demandar que los docentes sean capacitados para brindar Educación Sexual Integral (ESI), tal como lo señalan los Lineamientos de ESI para la Educación Básica aprobados en junio de este año por el Ministerio de Educación (Minedu).

Los líderes juveniles consideran que es importante que el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo del Minedu, considere la situación de desprotección que viven muchas niñas y adolescentes en sus hogares durante la pandemia por Covid-19. Recordemos que la Defensoría del Pueblo informó que, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud, durante todo el año pasado hubo 1, 179 nacimientos cuyas madres eran niñas entre 0 y 14 años. De este total, 24 nacimientos fueron de menores de 10 años, una cifra que se triplicó en comparación al 2019.

“Hemos decidido que nuestras voces se escuchen muy fuerte, por eso desde el 1ero al 7 de noviembre será la “Semana de la Educación Sexual Integral en el Perú”, porque ya es hora de que nos escuchen. Las y los estudiantes tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que nuestros profesores nos den información sobre temas vinculados a la sexualidad, no solamente desde lo biológico, sino que nos hablen de autocuidado, cómo hacer para evitar relaciones violentas, orientarnos para denunciar si estamos en peligro. Yo he terminado el colegio hace poco y me hubiera gustado ESI”, refiere Paola Gallegos, joven de Pucallpa.

En los lineamientos de ESI se consigna que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de “fortalecer las competencias en torno a la implementación de la ESI de los diferentes miembros de la comunidad educativa de los directivos, docentes, especialistas, entre otros, a través de ofertas formativas en sus diferentes modalidades presencial, a distancia y semipresencial”. Por este motivo, los adolescentes esperan que el Minedu informe sobre las acciones que vienen impulsando para garantizar la capacitación de la plana docente de las instituciones educativas.