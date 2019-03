Síguenos en Facebook

Tras enterarse sobre la detención de los dirigentes Gregorio Rojas y Carlos Varas, y de dos de sus asesores, Jorge y Frank Chávez Sotelo, estos últimos sindicados por la justicia peruana como presuntos cabecillas de una organización criminal que se dedica a la extorsión, cientos de pobladores de Nueva Fuerabamba salieron a las calles a fin de manifestar la detención de sus dirigentes y sus asesores.

En una nutrida marcha que salió de la localidad de Nueva Fuerabamba rumbo al campamento minero de Las Bambas (ubicado a unos 20 minutos a pie), los pobladores exigen al Gobierno la liberación de sus dirigentes y sus asesores.

Blandiendo pancartas y banderolas, los comuneros llegaron hasta las puertas del campamento minero, donde acusaron de 'tramposo' el diálogo que sostenían los dirigentes y asesores con representantes de la PCM en Lima, refiriendo que los hicieron viajar para capturarlos.

Se supo que otro grupo de manifestantes se halla en la zona denominada fundo Yavi Yavi en Chumbivilcas - Cusco, donde mantienen bloqueada la vía nacional denominada Corredor Minero del Sur.

Los dirigentes se hallan en conversaciones para decidir si los dos grupos se dirigirán a las instalaciones del campamento minero o si apoyarán la toma de carretera en Yavi Yavi.

Mientras tanto desde Cusco, la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz llamó a los manifestantes a desbloquear la vía para entablar un diálogo de mejor manera.

"Es bien importante diferenciar cuáles son las actividades que están permitidas y cuáles no. Uno tiene la predisposición de dialogar pero hay cosas que no se pueden hacer. Yo puedo protestar legitimamente pero no puedo tomar una carretera, puedo protestar legitimamente pero no puedo extorsionar", indicó sobre la detención de los Chávez Sotelo.

DATO:

-En la víspera, pobladores de Paruro bloquearon la carretera acusando a Las Bambas por el uso de la vía Cusco - Paruro - Chumbivilcas, Luego de un diálogo con representantes del Gobierno Regional del Cusco, citaron que darán una 'tregua' a la empresa hasta el cuatro de abril.