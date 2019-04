Las Bambas: Pobladores no levantarán bloqueo, no aceptan propuesta del Ejecutivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Hace instantes Gregorio Rojas, máximo dirigente de Fuerabamba, brindó declaraciones a la prensa, citando que en una reciente reunión en el fundo Yavi Yavi, la propuesta del premier Salvador del Solar, para levantar el bloqueo del Corredor Minero del Sur y así levantar el estado de emergencia en la zona, no fue aprobada.

Rojas Paniura refirió que la iniciativa que resultó de su reunión con el primer ministro, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, no fue bien recibida por los manifestantes, quienes no dan su brazo a torcer y no liberarán la vía nacional hasta que no se excarcele a sus asesores, los hermanos Roger y Frank Chávez Sotelo.

"Ya le informé a mi pueblo y me dicen que no puede llevarse ningún acuerdo con Yavi Yavi porque nuestros asesores no están libres, cuando ellos estén libres recién se llevará a cabo un diálogo, el pueblo decide, yo no", citó brevemente el dirigente de Fuerabamba.

Con la negativa a levantar el bloqueo este caso vuelve a fojas cero, ya que piden la liberación de los Chávez Sotelo, acusados de pertenecer a una banda de extorsionadores, mientras el Ejecutivo y el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, citan que esto no es posible, ya que el proceso debe ser llevado a cabo como a cualquier otro ciudadano imputado por un delito.





*Ampliaremos en breve.