Las Bambas: Reportan enfrentamientos entre pobladores y la Policía (VIDEO)

La tarde del último martes, pobladores apurimeños se enfrentaron a miembros de las fuerzas del orden en la localidad de Tambobamba.

Según las denuncias, la refriega se registró entre las 17:00 y 18:00 horas en inmediaciones de la localidad de Pumamarca, ubicada a 15 minutos aproximadamente de Challhuahuacho.

Según se puede observar en los vídeos subidos a las redes sociales, la Policía hace uso de bombas lacrimógenas en áreas urbanas y semiurbanas, también se oyen disparos.

Más tarde se supo que los pobladores habrían atacado un convoy de efectivos del orden que se trasladaba por el lugar, originándose así la pelea.

Hasta el momento no ha habido una comunicación oficial por parte del Gobierno sobre estos hechos. Mientras tanto los pobladores de Fuerabamba acordaron no desbloquear el Corredor Minero del Sur hasta que no se libere a sus asesores, los hermanos Roger y Frank Chávez Sotelo.

ACTUALIZACIÓN:

-200 policías pertenecientes a la Dinoes se trasladaban a bordo de varios buses cuando fueron alcanzados por los comuneros.

-Hasta el momento no se registraron heridos ni detenidos.