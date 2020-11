Víctor Gavidia, es el nombre del primer turista en visitar Machu Picchu, en la región Cusco, y se mostró emocionado de ser protagonista de un hecho histórico tras la paralización económica provocada por la pandemia del coronavirus.

“El primero en entrar a Machu Picchu, es una emoción. Lo único que puedo decir a todos los peruanos y a todo el mundo que vengan, estamos con todas las medidas de seguridad, es muy seguro estar aquí y van a ser muy bienvenidos ”, dijo el compatriota en diálogo con CORREO.

El limeño que radica en Cusco y que trabaja en el sector turismo durmió pocas horas por las ansias de visitar de la ciudadela inca y esperó que finalice el toque de queda para salir minutos después de las 4 de la mañana rumbo a visitar uno de los íconos de Sudamérica.

Primer turista en visitar Machu Picchu: “Todo el mundo que venga, es muy seguro estar aquí”. Video: Juan Carlos Sequeiros.

“ Realmente es un orgullo ser peruano, es un momento histórico , la apertura después de casi ocho meses. Casi no he dormido, me desperté muy temprano, me bañé y me fui a la cola pensando que iban a haber algunas personas también igual de emocionadas, pero no había nadie y estoy esperando. Este momento para mí es muy épico”, manifestó.

Gavidia dijo que aprovechará la poca afluencia en el lugar para tomar fotografías y reflexionar, siempre con la responsabilidad de cumplir todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de la enfermedad respiratoria.

Asimismo, el peruano recordó que la economía de los ciudadanos ha sido afectada y que "ha sido muy difícil todo este momento, pero sé que poco a poco vamos a superarlo y estar más unidos que nunca”.

Dato curioso: Víctor Gavidia fue recibido por el jefe del parque arqueológico de Machu Picchu, José Bastante, quien le obsequió un libro de antropología y arqueología de Machu Picchu.

PRIMEROS TURISTAS EXTRANJEROS

Machu Picchu, ubicada en la región de Cusco, reabrió hoy sus puertas y los primeros turistas extranjeros en llegar fueron Juan José García y Victoria Morán, una pareja chilena que se mostró entusiasmada de visitar la emblemática ciudadela inca.

“Muy motivado que las cosas se están normalizando de cierta manera. Machu Picchu es un ícono en todo Sudamérica, entonces, visitarlo es todo un privilegio. Esperemos que el clima nos acompañe y a disfrutar de este templo tan lindo”, dijo García en diálogo con CORREO.

