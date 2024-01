La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, afirmó que, por iniciativa de la empresa Joinnus, en los próximos seis meses, el Ministerio de Cultura solo pagará el alquiler de la plataforma tuboleto.cultura.pe. Es decir, no cobrará las comisiones correspondientes.

“Entendemos que todo cambio merece un tipo de resistencia. Nosotros vamos a seguir trabajando en el diálogo. Vamos a fortalecer la información y comunicación con la ciudadanía, los operadores y visitantes. Entiendo que hay grupos que están preocupados por la comisión. Pero, eso se va a disipar porque ya no hay pago por comisión”, dijo en torno a las protestas en contra de esta medida.

Indicó que esta iniciativa del sector no significa la privatización del ingreso a Machu Picchu. “La venta de entradas no significa de ninguna manera ceder nuestros derechos sobre la administración, la gestión, protección, la preservación y difusión de nuestro Patrimonio Mundial. No hay ningún rol del Mincul que, como ente rector, se haya cedido”, enfatizó.

Desde este fin de semana, ya se puede comprar las entradas para Machu Picchu y la Red de Caminos Inca en la plataforma virtual tuboleto.cultura.pe, con fecha hasta el 31 de diciembre de 2024, con lo que los ciudadanos nacionales y extranjeros, podrán programar sus visitas con anticipación al Patrimonio Mundial.

1 000 boletos, se seguirán vendiendo, diariamente, de manera presencial en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo. El aforo diario para el 2024 es de 4 500 visitantes por día, aunque podrá aumentar en fechas determinadas por la mayor afluencia.

