El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, se halla en la ciudad de Cusco, donde llegó junto a los titulares de otras carteras con el propósito de instalar las denominadas ‘mesas técnicas de diálogo’, que buscan hallar solución a los principales reclamos de los cusqueños, por los que recientemente impulsaron un paro de 48 horas y amenazan con una huelga indefinida.

Montoya Zavaleta participó de las distintas reuniones en las instalaciones del Paraninfo Universitario de la Unsaac, ubicado en la Plaza Mayor de Cusco, luego fue invitado a supervisar los trabajos que se realizan en el botadero de basura de Haquira, ubicado a 45 minutos de la Ciudad Imperial.

En el lugar el titular del Ambiente sufrió una descompensación, según él, por los olores nauseabundos que encontró en su recorrido “ahí no se respira oxígeno, debo decir que es una cosa inhumana lo que han hecho, se respira el olor nauseabundo de la basura que está podrida y cuando uno respira esos gases tóxicos obviamente me afectó no podía estar en ese lugar ”.

DESCARTA PROBLEMAS DE SALUD.

A propósito del hecho y de las noticias que dieron cuenta incluso de un desmayo y su traslado a una posta de salud de la zona, el ministro descartó este hecho, mencionando que está completamente sano ya que corre siempre, pese a que se burlan de él.

“Yo siempre estoy corriendo, algunos se burlan de lo que corro, algunos dicen que corro en lugar de estar trabajando pero yo corro cuando estoy esperando el avión cuando no se está trabajando y bailo música de los Andes cuando mis colegas están desayunando , todo lo que yo hago me parece positivo, me parece increíble que se burlen de mí ”, refirió.

Sobre una solución al problema de salud y ambiental, que afecta a miles de cusqueños que viven en inmediaciones del botadero de Haquira, el titular del Ambiente acoró que ya se han contactado con especialistas de la Universidad de Ingeniería, Cayetano Heredia y San Marcos para que evalúen el tema de manera técnica.