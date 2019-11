Ministro Petrozzi sobre Sheraton Cusco: "No vamos a entrar a demoler todo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Recientemente, La Corte Superior de Justicia de Cusco, emitió una resolución por la cual ordena al Ministerio de Cultura - Dirección Desconcentrada de Cultura, realizar el informe técnico previo a la demolición del Hotel Sheraton, en un plazo no mayor a 30 días.

A propósito del hecho, el ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, citó a Correo que su cartera pediría al Poder Judicial una ampliación de plazo para la entrega de este informe, ya que necesitarían más tiempo para establecer qué se va a demoler y qué se puede rescatar.

"Nos han dicho que tenemos 30 días para conformar una comisión técnica de alto nivel que será integrada por ingenieros, arquitectos y abogados, para hacer un estudio de lo que se ha destruido y lo que se debe a poner en valor, todo se va a hacer según diga la sentencia y según ordene esta comisión, que va a pedir una ampliación de plazo para hacer las cosas bien no queremos volver a hacer las cosas mal", señaló el titular de Cultura.

Al ser consultado sobre el tiempo extra que solicitarían, señaló que este no excedería de las dos semanas, o sea, el expediente para la demolición lo tendrían listo en un plazo no mayor a 45 días.

Sobre el trabajo de demolición citó que no es sólo cuestión de meter maquinaria pesada y arrasar con el lugar, sino hacerlo de manera más planificada y profesional y sobre el monto estimado de dos millones de soles, que implicaría el trabajo de demolición y puesta en valor de la andenería destruida en el lugar, el ministro señaló que no ve por qué su cartera debería de correr con ese gasto, cuando no fueron ellos quienes ordenaron la edificación del edificio.

"Dentro de esa construcción hay cosas para rescatar, no vamos a entrar con una maquinaria a demoler todo, hay voces que indican que el Ministerio de Cultura debería de encargarse de la demolición y yo les pregunto a ustedes ¿por qué el Ministerio debe pagar una demolición de una construcción que no hizo?", refirió.

MÁS ANTES.

Luego de un largo proceso y del voto dirimente del juez cusqueño, Wilbert Bustamante, en setiembre pasado el Poder Judicial ordenó la demolición del hotel Sheraton en Cusco, cuyas instalaciones excedieron desproporcionadamente los límites de construcción permitidos en el centro histórico de la Ciudad Imperial.

Tras la determinación, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, entidad obligada a llevar a cabo la demolición, indicaron que armarán un expediente técnico para llevar a cabo el desmontaje de los siete pisos de la construcción, ya que esta labor debía hacerse a través de procedimientos rigurosos y cuidadosos.

DATO:

-El titular de Cultura, Francesco Petrozzi, llegó a Cusco a fin de dirigir una ceremonia de certificación a un total de 422 servidores públicos bilingües de la región, quienes ahora atenderán a la población en los idiomas nativos de cada lugar en el que trabajan.